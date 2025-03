Transportistas de carga se quejan de abusos de la Policía Vial de El Salto

Transportistas de carga que dejan mercancía en el corredor industrial y que todos los días se enfrentan a la Policía Vial Municipal que opera el gobierno de El Salto, denunciaron que los agentes los multan por infracciones menores y se llevan las unidades de carga con grúa.

Eduardo Maldonado García, delegado de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac), explicó que el modus operandi de los policías viales del Ayuntamiento de El Salto es “cazar” a los camiones o tráileres de carga que se estacionan en sitios prohibidos. Sin embargo, no únicamente los multan, sino que se llevan las unidades con grúas, les cobran tarifas de entre 15 mil y 20 mil pesos y luego se retrasan en la devolución de los camiones, lo que les genera pérdidas económicas y molestias.

“A veces, creo que ‘tocan’ algunas zonas donde no se pueden estacionar. Entonces, han sido infraccionados, no estamos en contra de que si se comete una infracción se haga (la multa), pero nos detienen los vehículos, nos piden grúa, por una infracción a lo mejor de menos de 1 mil pesos; la grúa nos cobra 15 mil pesos, por el arrastre de diez kilómetros y un día de estancia y a veces no nos entregan los vehículos inmediatamente. Ese es el problema, que cuando nosotros vamos y pagamos la infracción, nos dicen que nos entregan el vehículo dentro de 15 días. ‘Oye, yo vengo a pagar y a que me des la liberación’”, relató.

Del caso, los transportistas de la Amotac se quejaron ya ante el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, a quien le piden que se respeten las tarifas de las grúas y que no cobren cifras exageradas. Además, lo enteraron de los abusos de la Policía Vial de El Salto, lo que genera afectaciones a las empresas situadas en el corredor industrial. El delegado de Amotac acudió a Palacio de Gobierno a exigir mayor seguridad en carreteras y también que se ponga en orden a la Policía Vial de El Salto.

“Una de las situaciones que traemos es ver el servicio de grúas que está utilizando el gobierno del estado. Creo que hay una tarifa y no se respeta, venimos a exigir con quien vamos a tener que hablar sobre de eso. Y sobre ese tipo de infracciones que se nos hace muy injusto. Aquí en Guadalajara nos infraccionan y nos quitan una placa -perfecto-, no nos detienen los vehículos”, indicó.

El líder transportista dijo que los abusos que cometen los policías viales municipales de El Salto, ni siquiera los cometen los agentes de tránsito en Guadalajara. Lo que significa un acto arbitrario es que se detengan los camiones por una infracción menor.

“Tenemos el problema con Tránsito Municipal de El Salto. Es en todo el corredor donde se manejan los camiones de carga. ¿Dónde se paran nuestros camiones a reportarse a las empresas?, no hay donde pararse, todo está prohibido. Entonces, a eso venimos, a que nos expliquen las reglas del juego, para poder hacer bien las cosas, si cometemos una infracción, con mucho gusto la pagamos, pero no creo que tenga que llegar a la detención y a que nos cobren esos excesos de grúas, de multas y situaciones”, aseveró.

Los camioneros insisten en que ellos aceptan la falta cuando la cometen, pero no es legal que se lleven los tráileres con grúa, lo que les parece un “negocio” entre la autoridad municipal de El Salto y las empresas de grúas.