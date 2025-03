Tras fallo de la Corte, el Congreso local debe despenalizar el aborto en Jalisco

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de despenalizar el aborto a escala federal, “es una gran victoria para la lucha de las mujeres”, advirtió la diputada del partido Hagamos, Mara Robles Villaseñor, quien presentó una iniciativa en el mismo sentido en el Congreso de Jalisco.

La legisladora local dijo que el fallo de la Corte empuja a las legislaturas estatales a que hagan lo propio, incluido el caso de Jalisco.

Ahora, con la decisión de la Corte, las instituciones de salud públicas federales (IMSS, ISSSTE) están obligadas a ofrecer el servicio de manera gratuita, a las mujeres que lo pidan.

“Es una interpelación directa y de frente aquí al Congreso del Estado. Como es posible que la SCJN ya hace años haya decidido despenalizar el aborto y que ahora haya una ratificación tan contundente y la mayoría de este Congreso se niegue siquiera a armonizar la legislación. No hay pretexto, ya no hay razón jurídica como antes no había ni razón política, ni ética”, afirmó.

Robles Villaseñor expuso que “hemos demostrado una y otra vez que el problema de la despenalización del aborto, es un problema de salud pública para evitar las muertes de las mujeres y un problema de nuestro derecho a decidir”.

El Congreso del Estado mantiene en la “congeladora” diversas iniciativas presentadas en años anteriores, para despenalizar el aborto en el territorio estatal.

Mara Robles subrayó que el tema debe abordarse y discutirse en comisiones y en pleno del Poder Legislativo.

“En lo local, tiene que aprobarse ya nuestra iniciativa de ley que plantea que se armonice la legislación federal a la legislación estatal. En los hechos, en Jalisco ya está el derecho a abortar de manera legal, de manera libre, de manera pública, de manera sana en instituciones de seguridad social –públicas y privadas- pero como la mayoría conservadora de este Congreso no quiere cumplir la ley, porque ya ni siquiera es de estar de acuerdo o no con la despenalización del aborto, sino si estás de acuerdo en cumplir la ley o no”, expresó.

En México, solo 11 de los 32 estados ha modificado sus legislaciones para armonizarlas con la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia y Jalisco es uno de los estados que aún no lo ha hecho.

La organización feminista GIRE que interpuso el recurso legal ante la Corte, ahora anunció que va a promover juicios de amparo en los estados, en contra de la omisión de los Congresos locales de despenalizar el aborto en el Código Penal y armonizar el artículo 187 de la Ley de Salud del estado con los derechos humanos.