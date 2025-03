Pablo Lemus le propondrá a MC que postule a una mujer como la candidata a la alcaldía

El Segundo Informe de Actividades del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, reunirá a más de 2 mil 300 asistentes en el teatro Diana, el próximo martes 12 de septiembre.

Sin embargo, aclaró que él no llevará acarreados, como sucedió en otros informes de actividades, sin aclarar si se refería al Quinto Informe de Actividades del senador emecista Clemente Castañeda, su rival en la competencia para ser candidato a gobernador, por MC.

“Estoy listo para presentar el informe el próximo martes a las 5 de la tarde en el teatro Diana. Esperamos la presencia de muchas personas, 2 mil 300 que es el aforo que tiene el teatro Diana, más lo que está en la parte externa. Lo que más espero es además de una representación política importante, para mi lo fundamental es la representación social. No van a ver un ejercicio como se ha visto en otras partes de acarreo o un evento exclusivamente partidista. No, no, no, aquí va a ser un evento más de carácter social”, dijo.

Lemus Navarro aclaró que tampoco hará un destape a su aspiración a ser candidato a gobernador, porque eso ya lo ha dicho en otras ocasiones. Lo que expresará en el informe anual de gobierno será hacer una convocatoria amplia a la sociedad, con vistas a los temas que les aquejan a los jaliscienses.

“Yo no quiero que mi informe sea un destape simplón. No, no (me refiero al senador), a Clemente lo aprecio y lo respeto, pero mi informe del próximo martes tendrá un anuncio mucho más formal, mucho más arropado, mucho más grande que un destape simplón. Sin duda será mi último informe, como alcalde sí, como gobernador vendrán muchos”, señaló.

Pablo Lemus dijo que él propondrá que una mujer se quede como presidenta municipal interina en lo que resta de la Administración y le planteará a MC que una mujer sea la candidata para la alcaldía tapatía.