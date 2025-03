Las inundaciones exigen una política integral de manejo hidrosanitario en la ciudad, advirtió Arturo Gleason

El presente temporal ha tenido menos lluvias respecto de años anteriores. Sin embargo, se han registrado inundaciones sobre todo al sur y al poniente del Área Metropolitana de Guadalajara. En ese contexto, el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Arturo Gleason Espíndola, dijo que las inundaciones requieren de la aplicación de una política integral de manejo hidrosanitario orientada a la sustentabilidad.

Sin embargo, actualmente es nula esa planeación, no se planea, se reacciona, solo se efectúan obras aisladas, enfatizó Gleason Espíndola.

“Una obrita aquí, otra obrita allá. Acá lo que necesitamos nosotros es volver a dar al territorio, lo más que se pueda, la capacidad de absorción, meter el agua subsuelo, meter plantas, captar el agua de lluvia en las casas, en los edificios, lo más que podamos, infiltrar. Para eso se requiere un trabajo científico, técnico, de alto nivel, que yo no veo en estas autoridades en su agenda pública”, lamentó.

El académico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) explicó que la estrategia frente a las inundaciones debe incluir un Sistema de Alerta Temprana, para identificar los puntos conflictivos y advertir de forma oportuna a la población.

Gleason explicó que actualmente las bocas de tormenta, alcantarillas y drenajes no tienen la capacidad de desalojar tanto el agua de lluvia como las aguas negras, que provocan las inundaciones que ponen en riesgo a las personas, porque en la ciudad 90% de la superficie está cubierta por material impermeable.

Hasta ahora ninguna autoridad asume la responsabilidad y la gestión que le toca en este tema. Añadió que el problema no se resolverá en un sexenio, sino que incluso con voluntad política, “sin grillas políticas y sin intereses tomará al menos dos o tres sexenios, ya que si como ciudad nos llevó 50 años descomponer el territorio nos va a tomar un buen tiempo arreglarlo”.

El especialista refirió que las decisiones que las autoridades han tomado hasta el momento, para tratar de remediar las inundaciones no han sido efectivas, puso como ejemplos los vasos reguladores del Canal del Sur, que está en las faldas del Cerro del Cuatro y El Deán, en Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel, que se desbordan e inundan en cada temporada de lluvia, cuando en su momento los ejecutores prometieron que sería la solución a las inundaciones.

Doble negligencia en túnel de avenida Central

Arturo Gleason fue interrogado sobre el deceso de dos personas que murieron ahogadas en el túnel de avenida Central y Periférico Poniente, el pasado 7 de septiembre.

Dijo que haber construido el túnel en esde punto, implica una doble negligencia de las autoridades. Una cuando planearon y construyeron esa obra y otra en la omisión de la prevención del riesgo.

"Ya cometiste la anomalía de poner un túnel en un arroyo, y ahora omites el aviso y quieres que el ciudadano, tome la decisión cuando no tiene información para tomar la decisión, como han comentado las autoridades, que fue decisión de ellos, pues sí, pero bajo qué condiciones tomaron la decisión, no sabían, no se vale. Ahí está, el gobierno tiene que fungir como protector y garante de la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas“, enfatizó.

El experto en manejo de agua y ciudad, sostuvo que es evidente que hay una cuestión técnica inaceptable en la construcción de la infraestructura de este paso a desnivel deprimido, que no se debió construir invadiendo el cauce del arroyo de La Campana, que desemboca en el bosque Los Colomos.

Gleason Espíndola dijo que los cauces de agua deben ser respetados y deben tener prioridad al momento de construir obras públicas o desarrollos inmobiliarios.

El investigador comentó que en cuanto a obra civil es muy complicado reparar las fallas que hay en este paso a desnivel. Manifestó que la única opción sería encontrar otra forma de que los autos puedan cruzar el Periférico, aunque reconoció que cualquier alternativa sería muy costosa.

Este caso, dijo pone en evidencia la necesidad de contar con un Sistema de Alerta Temprana, para prevenir a la población de forma oportuna de los riesgos de inundación.