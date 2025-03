Participan en Jalisco más de un millón 250 mil personas en macro simulacro

Un millón 250 mil jaliscienses participaron en el macro simulacro que se llevó a cabo para conmemorar el Día Nacional de Protección Civil en Jalisco y a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.



Estos simulacros se realizan para promover entre los ciudadanos la cultura de la protección civil, sepan actuar cuando se presente un fenómeno de esta naturaleza y reducir con ello los riesgos. Se citó a nivel nacional a las 11:00 horas para llevarse a cabo, participaron edificios públicos y privados.



“En toda la entidad, en los 125 municipios, fueron cinco mil 527 inmuebles, el número de personas a evacuar fue de un millón 258 mil 319 personas; en el caso de Palacio de Gobierno participaron 232 empleados y 23 personas visitantes; en los tiempos fueron dos minutos 36 segundos, menos que el simulacro anterior con un promedio de 3 minutos 15 segundos”, informa en el recuento el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza.



Para este simulacro se hizo bajo una hipótesis de vivir un Sismo Magnitud 7.2, profundidad de 15 kilómetros, con epicentro en la Sierra del Travesaño, 10 kilómetros al noroeste de Chapala, Jalisco, percibido ampliamente en la Región Centro del Estado.



“Tenemos que entender que Jalisco y el país están en una zona vulnerable por sismos y tenemos que estar preparados, recordemos que este tipo de eventos no pueden ser predichos como es el seguimiento a un huracán”, explica Víctor Hugo Roldán, director de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.



Guadalajara baja tiempo de evacuación



En el macro simulacro participaron quienes ocupan el Palacio Municipal de Guadalajara, alrededor de 252 personas, entre población fija y visitantes, evacuaron el edificio en un tiempo de dos minutos con 40 segundos.



Sergio Ramírez López, Coordinador Intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan, señala que este macro simulacro no es obligatorio que participen quienes ocupan edificios privados, sin embargo, estos deben de realizar al menos dos veces este ejercicio al año, comprobable, de lo contrario serán sancionados.



“(Están) obligadas todas las empresas a hacer dos simulacros de manera anual, y estos los tienen que acreditar su programa interno de protección civil, a través de su programa anual de trabajo, y en caso de incumplimiento, de que no se muestren las evidencias del cumplimiento, eso sí genera sanciones”, subraya Ramírez López.