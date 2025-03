Realizan protesta de autos de plataforma y piden ajustes a la Ley de Movilidad

Alrededor de 50 autos de plataforma se manifestaron frente al Congreso del Estado y sus líderes realizaron una rueda de prensa, para exigir que se de marcha atrás a las reformas a la Ley de Movilidad, que perjudican sus intereses. Piden que se reconsidere el cobro de 2 mil 700 pesos por el registro de cada vehículo, por año.

Los autos portaban la leyenda “Magaña, te engaña”, en alusión a la diputada de MC, Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Movilidad, a quien le hicieron un llamado urgente para que se hagan “ajustes” a la norma, que entró en vigor de octubre de 2022.

El Consejo de Conductores de Jalisco y la Alianza de Conductores de Jalisco, representados por César Castillo Durón y José Antonio Jiménez Dávalos, respectivamente, expresaron su temor de que, en 2024, el gobierno de Jalisco les exija realizar el Registro de Autos de Plataforma, que establece una antigüedad máxima de cuatro años, por lo cual tendrían que salir de circulación los vehículos de modelos de 2019 hacia atrás.

“Lo que no se vale hoy día es aplicarlo cuando jamás se ha hecho ese Registro. Esto ¿qué quiere decir?, que los vehículos 2019, 2018, 2017 y 2016 y hasta 2015, adiós. Estamos hablando de más de 60% del parque vehicular. Eso es lo que a nosotros nos perjudica. Lo que a ustedes usuarios les puede perjudicar, obviamente sabemos que las tarifas de aplicaciones se basan en oferta y demanda. En este caso, al haber menos vehículos se incrementaría la tarifa dinámica que sería permanente ¿no?”, explicó.

Los dirigentes de los conductores de autos de plataforma explicaron que hay 17 mil en la ciudad y ellos representan a siete mil operadores, quienes entregaron un pliego petitorio de seis puntos ante el Congreso. La diputada del PRI, Hortensia Noroña, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso atendió a un grupo de manifestantes y les prometió que pronto se instalará una mesa de trabajo con la diputada Mónica Magaña.

César Castillo y Mónica Sánchez, del Consejo de Conductores explicaron que la nueva Ley de Movilidad, en nada les ha ayudado a la seguridad, ya que se calcula que han sido asesinados 100 choferes en Jalisco en años recientes y a diario se registra un promedio de 25 asaltos por día.

“Hablamos de más de 100 conductores asesinados, pero la incidencia de robos patrimoniales, yo pienso que va de entre 20 y 25 unidades por día y si hablamos de la cifra negra, multiplícalo por tres. Nosotros en realidad, nos registramos mediante carta de policía, póliza de seguro, todo lo que nos requiere tanto el gobierno, como la aplicación. El usuario no. En ese inter hay que entender, no toda la gente es buena, ni toda la gente es mala, pero en un tema de seguridad, donde esta señorita (Mónica Magaña) nos quiere vender esta Ley como una seguridad, para que regresemos seguras, tenemos una compañera acá, me gustaría que le preguntaran como es la vida de una conductora”, refirió César Castillo.

Los operadores no aceptan que les exijan retirar los seguros para niños de las puertas traseras, ni que les pidan instalar GPS, porque eso los hace perder la garantía de sus autos.

Además, exigen que el impuesto de 1.5% del pago que deben pagar por cada viaje, que va al “Fondo Verde”, se transparente. En 2022, se recaudaron 133 millones de pesos y no se sabe el destino del dinero.