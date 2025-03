Entregan apoyos a familias afectadas por inundaciones de Tlaquepaque

Las lluvias del pasado 26 y 28 de julio provocaron inundaciones en San Pedro Tlaquepaque que afectaron el patrimonio de 574 familias. Perdieron muebles, refrigeradores, estufas, y demás electrodomésticos, mismos que ahora podrán reponer con el cheque que se les entregó del Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN).



Este recurso de orden estatal se entrega para la reposición de menajes de casas por un monto de 15 millones 257 mil pesos (80 por ciento del Estado y el 20 restante el municipio), el gobernador Enrique Alfaro Ramírez señala que se compromete a seguir fortaleciendo este FOEDEN ante el abandono del Gobierno Federal, al ignorar las necesidades de la gente afectada por desastres naturales.



“Estamos entregando un apoyo que es producto de la reflexión que hicimos en el Gobierno de Jalisco y con los gobiernos municipales, de que no podíamos quedarnos sin hacer nada cuando el Gobierno Federal decidió desaparecer lo que se llamaba el FONDEN, era el fondo para atender los desastres naturales y lo borraron de manera unilateral, sin preguntarle a nadie, de repente ya no había FONDEN. Y la pregunta es: ¿Cuando viene un desastre natural, quién le va a ayudar a la gente a salir adelante y a recuperar lo perdido? nosotros decidimos que Jalisco no se iba a quedar de brazos cruzados”, reclama Alfaro.



Esta entrega de cheques se dio en el Centro Cultural El Refugio, en el corazón de San Pedro Tlaquepaque, municipio que, históricamente, ha sufrido inundaciones que afectan el patrimonio de sus ciudadanos, señala el gobernador que, para corregir este problema, será intervenido el vaso regulador en la zona de Juan de la Barrera.



“Tenemos que seguir trabajando en mejorar la infraestructura para que el riesgo por inundaciones vaya disminuyendo, hace unos días entregué en el Oriente de Guadalajara una obra que costó muchísimos millones para resolver este problema, y hace unos meses estuve con Citlalli (Amaya, alcaldesa de Tlaquepaque) entregando todo el trabajo del vaso regulador en el Fraccionamiento Revolución, donde hicimos el parque, que fue insuficiente ante una tormenta, y entonces vamos a tener que trabajar en la ampliación del vaso para poder estar listos ante una emergencia, y vamos a trabajar con Citlalli en hacer completo el proyecto de inversión para resolver el problema en la zona Juan de la Barrera, vamos a iniciar de inmediato los trabajos para que en el próximo temporal no tengamos problemas”, añade el gobernador.



Acompañando esta entrega de cheques estuvo presente el titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, quien destaca que la entrega del recurso se entrega en el menor tiempo posible, a fin de que la ayuda llegara oportunamente.



“El Gobernador decidió tener confianza en ustedes y se les entregará un cheque que podrán cambiar en el banco y comprar en cualquier lugar su menaje, para reponer pérdidas en sus casas. Con esto evitamos burocracia, licitación, cualquier tipo de atraso”, expone Esquer.



Con los cheques se podrán reponer dos mil 838 artículos como estufas, refrigeradores, lavadoras, juegos de sala o comedor, bases para cama, colchones y utensilios de cocina.



Las 530 viviendas se ubican en colonias como Fraccionamiento Villa Fontana, Fraccionamiento Revolución, La Guadalupana, Las Huertas, San Martín de las Flores, Haciendas de San Martín, El Vergel, La Romita, Valle de la Misericordia, El Tapatío, Coto Arezzo, El Campesino, La Gigantera y la Delegación Toluquilla.