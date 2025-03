Rinde informe Consejo Técnico Ciudadano del Simejora; dice que ignoraron sus propuestas a favor del sistema educativo

El Consejo Técnico Ciudadano del Sistema de Mejora de la Educación en Jalisco (Simejora) presentó un informe de su actividad durante tres años, ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, donde están representados los siete coordinadores parlamentarios.

Los expertos en educación, Miguel Bazdresch Parada, Elia Marum Espinosa y Socorro Piña Montiel, consejeros del Simejora, hicieron duras críticas al papel del Consejo Técnico Ciudadano, conformado por cinco académicos, al señalar que esa instancia está de “adorno”, ya que sus opiniones y propuestas no fueron tomadas en cuenta por la Secretaría de Educación.

Miguel Bazdresch, profesor emérito del Departamento de Educación y Valores del ITESO, indicó que, en octubre de 2020, cuando asumió el Consejo Técnico Ciudadano, cuyos cargos son honoríficos -es decir, sus integrantes no reciben sueldo- hubo entusiasmo por su labor. Sin embargo, poco a poco los fueron marginando y al final ni los invitaban a reuniones del sistema educativo.

“Sin embargo, poco a poco observamos las dificultades para llevar a la práctica los planes y al mismo tiempo la reducción de sesiones de las comisiones y en algunos casos, la no invitación a los miembros del Consejo, pues en el pleno se informaba de avances que no conocimos previamente como miembros de esas comisiones que deberíamos conocer. Así lo hicimos notar en los plenos correspondientes. En resumen, el Consejo Técnico Ciudadano quedó marginado de las acciones de la supuesta mejora”, lamentó.

Elia Marum Espinosa, doctora en economía y académica del CUCEA de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que el Consejo Técnico Ciudadano sesionaba una vez por semana y cuando se les requería. Sin embargo, el trabajo hecho no fue tomado en cuenta por las autoridades educativas.

“Lo que encontramos es que se nos dijo ‘nosotros ya tenemos un Plan de Trabajo tenemos Recrea que ya viene funcionando’. Es como si a un tren que va a 80 kilómetros por hora le quieren agregar un nuevo vagón. El tren no se va a parar para que se le agregue uno nuevo. Va a seguir caminando, ‘es Recrea y no hay cabida a nada más’. Nos pasó como el ‘Son de la Negra’, nos decían que sí, pero no nos decían cuándo. Hubo momentos que estuvimos a punto de renunciar”, expresó la investigadora.

El legislador de Hagamos y presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Enrique Velázquez, dijo que ese tipo de instancias deben fortalecerse para mejorar el sistema educativo y felicitó a los cinco académicos que conformaron el Consejo Técnico del Simejora, cuyo nombramiento vence el 20 de octubre próximo.

Por cierto, para suplir a los cinco ciudadanos expertos en educación, el Congreso local abrió un periodo de tres días para recibir propuestas, sin embargo, hasta la tarde de este martes, nadie se había anotado.