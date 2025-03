Faltan 10 diputados a sesión para entrevistar a aspirantes al Sistema de Mejora Continua de la Educación

Este lunes, 12 diputados de dos comisiones legislativas estaban convocados para realizar las entrevistas a los siete aspirantes a integrar el Consejo Técnico Ciudadano del Sistema de Mejora Continua de la Educación en Jalisco (Simejora).

Sin embargo, únicamente acudieron dos diputados, los presidentes de las comisiones de Desarrollo Económico y Competitividad, Gabriela Cárdenas (MC), y de Educación, Enrique Velázquez (Hagamos). No asistieron seis diputados de MC: Mónica Magaña, Claudia Salas, Fabiola Cuan, Rocío Aguilar, Alejandra Giadans y Eduardo Ron; del PRI no acudieron Julio Covarrubias y Hortensia Noroña, y de Morena no llegaron Tomás Vázquez Vigil y María Padilla.

Varios diputados de diversos partidos están dedicados a actividades políticas, pues ya están adelantados los tiempos de registro de aspirantes, a los diferentes cargos de elección.

Este día también hubo espacios vacíos en la reunión de hermanamiento entre el Congreso y la municipalidad de Shanghai, China, a donde únicamente acudieron tres diputadas del PRI y la representante del Partido Verde.

Los aspirantes a integrar cinco espacios del Consejo Técnico Ciudadano del Simejora son los académicos : Martha Vergara Fregoso, Margarita del Pilar Silva Rojas, Ana Paula García Ruiz Velasco, Flor Lizbeth Arellano Vaca, Patricia Rosas Chávez, Alejandro Gómez Levy y Gabino Cárdenas Olivares.

El Congreso de Jalisco tiene que elegir a los integrantes del Simejora, antes del 7 de octubre.