Presidentes de México “gobiernan como el rey Luis XIV de Francia”, afirmó el jurista Diego Valadés

Es necesario que el presidente de México en turno y los gobernadores de las 32 entidades del país tengan contrapesos y que éstos sean fortalecidos.

Ese fue uno de las conclusiones que expresó el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diego Valadés, académico emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien comparó a los presidentes de México con monarcas como los de la época del absolutismo de Francia.

Valadés presentó la conferencia magistral “Control al Ejecutivo”, a invitación de la diputada de Hagamos, Mara Robles Villaseñor. A la ponencia acudieron tres magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y académicos de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“El absolutismo presidencial se caracteriza por la presencia de un personaje que -es cierto- llega por elección y por un tiempo determinado (seis años), no llega por sucesión hereditaria y de manera vitalicia, pero ejerce el poder exactamente en los mismos términos que Luis XIV. Lo que tenemos es ‘Luis XIV sexenales’ ungidos plebiscitariamente, Luis XIV era perenne, mientras viviera y ungido hereditariamente, lo único que cambia es la fuente de legitimidad y la duración del mandato, pero no el ejercicio del poder. En eso no hay diferencia entre Luis XIV y los presidentes de México. Todos sin excepción”, expresó Valadés.

El jurista aclaró que su aseveración no se personaliza al gobierno actual, ni a otros del pasado, sino a todos, porque así están diseñadas las facultades que tiene el presidente de México en turno.

Después de la conferencia de Diego Valadés se realizó la Mesa de Diálogo “Medios de Control Legislativo sobre el Poder Ejecutivo”, en la que intervinieron Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, Cecilia Mora-Donatto, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Javier Hurtado, investigador del Colegio de Jalisco.

La diputada Mara Robles dijo que convocó a los expertos para consultarlos sobre un paquete de tres iniciativas que presentará en el Congreso de Jalisco, mediante las que busca que la oposición pueda llamar a cuentas a funcionarios del gobierno estatal, sin que lo avale la bancada mayoritaria.

“Vamos a presentar tres iniciativas. La iniciativa constitucional, la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica y la iniciativa a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se trata de que las preguntas, las comparecencias y las interpelaciones se puedan solicitar con una tercera parte de votos de los diputados del Congreso, de tal manera que la oposición tenga la potestad de llamar a los servidores públicos a comparecer, a responder preguntas sin necesidad del voto de la mayoría, porque de otra manera estamos entrampados para siempre”, explicó.

Mara Robles dijo que, de proceder su propuesta, con 13 de los 38 diputados locales se podría llamar a comparecer a cualquiera de los integrantes del gabinete estatal.