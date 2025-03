Inicia campaña de vacunación contra Influenza; aplicarán 2 millones de dosis

La campaña de vacunación contra la Influenza Estacional para la temporada invernal 2023-2024 dio inicio en Jalisco con la meta de aplicar dos millones 292 mil dosis.



El titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Fernando Petersen Aranguren, explica que la campaña está dirigida a grupos vulnerables, infantes de 6 a 59 meses, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, obesidad mórbida y otras que causan inmunosupresión (baja de "defensas" ante las infecciones).



Añade que, por primera vez, se aplicará la vacuna tetravalente, es decir, la dosis contiene dos cepas de influenza A H1N1 y H3N2; además, dos cepas de influenza B, que amplía la protección contra las distintas cepas del virus de la influenza.



“Nos enorgullece ser un Estado que valora la salud de toda la población y en particular que estamos conscientes de la necesidad de grupos vulnerables, hay que vacunar a los adultos mayores, lo que nos debe hacer sentir muy orgullosos como jaliscienses, y comprometidos como sector a brindar protección primeramente a los grupos considerados de riesgo”, afirma Petersen.



Añade que, en México, durante la temporada 2022-2023 se reportaron 437 mil 602 casos sospechosos de enfermedades tipo Influenza e Infecciones Respiratorias Agudas en las Unidades Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral; se confirmaron por laboratorio nueve mil 877 casos positivos a influenza predominando los tipos A (H3N2), influenza B, AH1N1 e Influenza A.



La vacuna puede aplicarse en la unidad de salud más cercana y no se requiere seguridad social. Es gratuita en todos los casos.



No aplicarán vacunas contra COVID-19



Fernando Petersen afirma que, en las unidades del sector salud de Jalisco no se aplicarán las vacunas contra COVID-19 que la federación envía, pues estas son la rusa Sputnik, y la cubana Abdalá; ninguna cuenta con aval de la Organización Mundial de la Salud.



“La vacuna Abdala y Sputnik dijimos que no la vamos a aplicar en el Sector Salud Jalisco. Si podemos tener otra vacuna estaremos viendo. Si llegaran las nuevas vacunas, digamos Pfizer o Moderna, que son las que traen la nueva cepa, creo que sería una gran cosa que pudiéramos hacerlo, sin embargo, no estamos seguros. Habrá que ver la (vacuna) Patria, que todavía no acaba de salir”, señala Petersen.





Metas de aplicación de vacunas contra Influenza:



● OPD Servicios de Salud Jalisco: 1 millón 249 mil 687 dosis

● IMSS: 958 mil 276 dosis.

● ISSSTE: 84 mil 037 dosis.