Para “dignificar” parque del Cerro de la Reina, ese espacio público se incorporará a la Agencia de Bosques Urbanos

Actualmente la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos administra 13 parques públicos en la metrópoli y está por absorber el parque del Cerro de la Reina, que sería cedido por el Ayuntamiento de Tonalá, informó el director Jorge Eduardo Villaseñor, quien añadió que buscan sumar también al bosque El Centinela, pero el Ayuntamiento de Zapopan no tiene certeza sobre la propiedad del predio.

El titular de la Agencia de Bosques Urbanos se reunió con diputadas de la Comisión de Gestión Metropolitana, que preside Priscilla Franco, para revisar su plan de trabajo y los proyectos futuros, en el contexto del Día Mundial de las Metrópolis.

La idea de que el Cerro de la Reina pase a la Agencia es dignificar ese espacio público.

“Ya hay una primera solicitud, que es el primer paso, y lo estamos trabajando junto con el Ayuntamiento de Tonalá. Tenemos que checar el recurso para operarlo y posteriormente que el Imeplan, junto con la Junta de Gobierno (conformada por los alcaldes), se otorgue este beneficio. Vamos avanzando en ello”, dijo.

Otro bosque que podría transferir el Gobierno de Zapopan a la Agencia, es el Centinela. Sin embargo, un impedimento para ello es que la autoridad municipal no tiene documentación plena sobre la propiedad del predio, dijo Jorge Eduardo Villaseñor.

“Lo que pasa es que la propiedad del predio no está bien definida y mientras no esté bien definida, no podemos y eso a la Agencia no le corresponde, es un tema que es municipal para resolverlo”, explicó.

La diputada del PAN, Mirelle Montes Agredano, señaló que el arroyo Osorio que cruza el parque Luis Quintanar –antes Solidaridad- debe tener un mejor tratamiento. Además, planteó que más parques deben formar parte de la Agencia.

“De 2019 a 2023 cuáles son los retos o que nos queda a este Congreso por apoyarlos en desafíos que ustedes tengan, para generar mayor presupuesto ahora que vamos a analizar el presupuesto del Poder Ejecutivo o cómo podemos crecer más esta red”, precisó.

El director de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos informó que esa instancia se creó en 2019 y este año tiene un presupuesto de 150 millones de pesos, por lo que sería útil asignarle más recursos para 2024. En 2022, se incorporaron los parques Metropolitano y Montenegro.