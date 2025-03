En Jalisco hay más de 300 mil ciudadanos con credenciales de elector vencidas: INE

En Jalisco, hay 300 mil 749 personas que tienen su credencial de elector vencida. Obtuvieron su identificación para votar entre los años 2015 y 2018 o entre 2018 y 2022 y ya no están vigentes para votar el 2 de junio de 2024 en los comicios para gobernador, alcaldes y presidencia de la república, informó el vocal de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Zamora Cobián.

Las credenciales de 2022 hacia atrás, no están vigentes. Las que se tramitaron en 2023, se hará una excepción para que sí puedan emitir su voto en 2024.

Luis Zamora Cobián habló del tema ante diputados y alcaldes reunidos en el Congreso del Estado, donde puso el ejemplo del distrito 1, con sede en Tequila, donde hay más de 21 mil credenciales que deben ser reemplazadas cuanto antes. Los municipios donde hay mayor atraso en ese distrito son Tequila, Tala y Ameca.

“Tenemos personas con credenciales no vigentes, y no vigentes que ni siquiera están en el padrón, mucho menos en el Listado Nominal. Entonces, no podrían participar en la próxima jornada del 2 de junio de 2024. Y tenemos credenciales de 2015, de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, haciendo un total en ese distrito 1 de 21 mil 795 credenciales no vigentes en ese distrito”, precisó.

El plazo para reemplazar las credenciales para votar vence el próximo 22 de enero, por lo que quedan únicamente poco más de tres meses para hacer el trámite y no esperarse hasta el último día, como suele suceder.

En este momento, el INE realiza su campaña anual intensa para renovar las credenciales de elector.

“Los trámites se pueden hacer hasta el 22 de enero próximo, no un día más. Esto quiere decir que tenemos 15 semanas. Sucede y les platicaba, que hemos tenido circunstancias donde nos piden, o me han pedido actores políticos: ‘Oye, es que mi candidata o mi candidato no reemplazó su credencial, pero tú eres el delegado, tú me la puedes resolver’. El sistema se cierra terminando ese trámite el 22 (de enero)”, dijo.

El titular del INE en Jalisco detalló que en la nueva distritación electoral en Jalisco hubo cambios. Por ello, los ciudadanos deben revisar en dónde les corresponderá votar y en qué distrito quedaron. Por ejemplo, el distrito 1 de las regiones Norte y Valles, perdió los municipios de Ixtlahuacán del Río y Ameca, y ganó el municipio de Ameca.

El distrito 17 con sede en Jocotepec perdió los municipios de Cocula, San Martín Hidalgo, Atemajac de Brizuela, Teocuitatlán de Corona, Tuxcueca, Concepción de Buenos Aires, Tizapán el Alto y La Manzanilla de la Paz, pero incorporó a Ocotlán, Poncitlán y Techaluta de Montenegro.