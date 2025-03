Pronóstico de duro estiaje para 2024; prevén que obras garantizan agua para Guadalajara

El temporal de lluvias no fue benévolo para las presas de Jalisco y el lago de Chapala, principales fuentes de abasto de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara, confirma el gobernador Enrique Alfaro Ramírez; sin embargo, confía que las obras en infraestructura hidráulica que se realizan garantiza el abasto para la ciudad.



El problema principal de sequía se encuentra en la Presa de Calderón, que está en niveles inferiores, incluso, de los que presentaba en 2021, cuando la ciudad padeció de un desabasto severo de agua.



“Desafortunadamente, la presa de Calderón sigue con niveles bajos, vamos a presentar un reporte en 15 días para que, dependiendo los niveles que tenga, se va a hacer una programación pensando en el estiaje del año próximo, afortunadamente, tenemos confirmación de que los trabajos del acueducto de El Salto a Calderón, estarán terminados a más tardar en enero, nos permitiría estar en condiciones de garantizar agua para la ciudad durante el estiaje”, detalla Alfaro.



“La Presa de Calderón es la que tiene el problema mayor, estaba en el último corte en 38 por ciento de su capacidad, eso es por debajo del nivel que tenía en la sequía del 2021, entonces, si no hubiéramos hecho las obras para conectar El Salto y la red, la ciudad estaría en un problema terrible para el próximo año, afortunadamente, las obras van a estar listas, estamos haciendo la última proyección para garantizar que la extracción de agua en estos días nos permita hacer una programación adecuada para poder aprovechar a tope el gasto que está autorizado de Chapala y poder utilizar la operación del acuaférico”, añade el gobernador.



Recuerda Alfaro que en el 2021 no se tenía el sistema que se ha ido construyendo, con el nivel que tiene la Presa Calderón sin contar con la actual infraestructura, reconoce que la ciudad estaría en un grave problema.



“La diferencia es que la obra del acueducto y las que estamos terminando para reúso de agua en la zona industrial de El Salto, el trabajo de Nidos de Lluvia, el nuevo sistema de distribución de agua con el acuaférico, pues cambia totalmente el panorama. Vamos a tener un año en el que nuestras presas van a tener niveles bajos, pero tenemos un sistema articulado que permite compensar el faltante de agua con la articulación de otras fuentes de abasto que van a garantizar que la ciudad no se quede sin agua”, explica.



En cuanto a la calidad del agua que llega a las casas, señala que no depende de la fuente sino de la vieja infraestructura que tiene la ciudad y es responsabilidad del Siapa, tendrá que renovar para que llegue agua de calidad a los hogares de los jaliscienses.