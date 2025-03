Atender salud emocional y lectura, temas que impulsará el Consejo del Sistema de Mejora Continua de la Educación

Cinco integrantes del Consejo Técnico Ciudadano del Sistema de Mejora Continua de la Educación (Simejora) rindieron protesta ante el Congreso del Estado, en sesión extraordinaria del pleno.

Los expertos en educación: tres académicas y dos especialistas asumen el cargo honorífico a partir del 21 de octubre. El Consejo es un órgano de consulta de la Secretaría de Educación.

Los nuevos integrantes definirán en breve su agenda de trabajo. Sin embargo, Patricia Rosas Chávez, directora del Instituto Transdisciplinar de Literacidad de la Universidad de Guadalajara (UdeG), anticipó que le interesa impulsar habilidades de lectura en los alumnos de educación básica.

“A mí me interesa desde luego que los resultados de la educación sean evidentes. Me interesa mucho que la niñez tenga un gusto por la lectura, no nada más que demuestre una habilidad por la lectura, sino que tenga un gusto, porque ese es el primer aspecto para poderlo desarrollar. Me interesa que tengan una cultura general, que puedan apreciar el arte”, precisó.

Por su parte, Alejandro Gómez Levy, ex presidente de Mexicanos Primero Jalisco, expresó que él impulsará acciones para que los estudiantes de primaria y secundaria fortalezcan sus habilidades socio emocionales.

“Para mí me llama mucho la atención y quisiera ponerlo en la mesa con los compañeros y hacer una agenda conjunta, el tema socioemocional, el tema que involucra las partes más blandas de la educación y creo que son las que dejamos fuera de la educación y son las que te preparan para enfrentar los retos reales de la vida y que podamos ser una Comisión que ayude a transitar un gobierno a otro gobierno, que nos va a tocar esa transición y que podamos tener una cierta continuidad para el estado”, señaló.

Los otros integrantes del Consejo Técnico Ciudadano del Simejora son: Gabino Cárdenas, ex director de Posgrados en la Secretaría de Educación; Ana Paula García Ruiz Velasco, académica de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa); y Margarita Silva Rojas, titular de la Asociación de Directores Escolares de México (ADEM).

Los cinco integrantes confían en que la Secretaría de Educación sí tomará en cuenta las recomendaciones que hagan en materia de educación básica.