Mueren en Jalisco 49 mujeres al mes por cáncer de mama; destacan avances médicos

Según datos presentados por la Secretaría de Salud, en 2022 fallecieron 591 mujeres por cáncer de mama, 120 muertes más que las registradas en 2012, año en el que se presentaron 471 defunciones. Con la cifra actual, en Jalisco mueren 49 mujeres al mes por esta causa.



En el Estado, el cáncer de mama tiene el primer lugar como causa de muerte entre los cánceres que padecen las mujeres, revela la Secretaría de Salud en Jalisco, esta tendencia inició desde 2002 y sigue latente.



Los avances médicos y la ciencia aplicada al tratamiento del cáncer de mama han logrado que, quien padece esta enfermedad, pueda salvar la vida, a diferencia de hace 50 años cuando al ser diagnosticado era sinónimo de muerte, coinciden expertos en el panel “Expectativas Actuales del Cáncer de Mama”, organizado por la Secretaría de Salud Jalisco.



Gilberto López Gálvez, encargado de la Clínica de Mama y Displasias del Hospital Regional “Valentín Gómez Farías” del ISSSTE en Jalisco, explica que “el cáncer de mama es el tipo de cáncer que más se estudia en todo el mundo, cada vez tenemos más avances, cada vez sabemos más y sus tratamientos quirúrgicos, médicos o de radioterapia. Cada paciente se trata de manera particular”.



Recuerda que hace algunos años el tratamiento del cáncer de mama era tan radical e invasivo que, en algunos casos, se llevaba a cabo la desarticulación del brazo completo para poder intervenir a la paciente, mientras que, actualmente, solo se retira el tumor.



“Dentro de los factores de riesgo entran las cuestiones familiares ya que si padecieron cáncer de mama tienen riesgo alto de padecerlo. Las pacientes que menstrúan más de 40 años tienen un riesgo aumentado, pacientes que se embarazan después de los 30 años, no lactar, sobrepeso u obesidad, son personas que tienen un riesgo aumentado. Uno de los principales riesgos de muerte es el no hacerse detecciones”, detalla Gilberto López.



Destaca que el 33 por ciento de los diagnósticos de cáncer de mama están asociados a sobrepeso y obesidad, factores que se disminuyen realizando ejercicio y llevando una alimentación saludable.



Por su parte, Raúl Urzúa Díaz, médico del Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC) resalta que el cáncer de mama no es mortal con diagnóstico oportuno, existen múltiples herramientas para identificar tumores malignos de manera temprana como son estudios de imagen, otro avance de la ciencia.



“El cáncer de mama es el principal cáncer que afecta a las mujeres, por lo que siempre se debe de hacer el tamizaje, que es buscar y detectar temprano el cáncer. Lo ideal es que todas las pacientes tengan una mamografía o ultrasonido mamario una vez al año. Lo ideal es comenzar el tamizaje a la edad de 40 años”, explica Raúl Urzúa.



Añade que, si se padece cáncer, se debe mantener la vigilancia cada tres meses durante los primeros tres años, tiempo en el que puede existir una recaída, cuando se completan 10 años libre de enfermedad, es muy poco el riesgo de que pueda presentarse nuevamente.





A tomar en cuenta:



- Desde los 20 años de edad, se debe realizar la autoexploración en forma mensual durante el séptimo y décimo día del ciclo.



- Exploración clínica de mama, se recomienda acudir con un especialista capacitado para detectar si existe un cambio en el tejido mamario.



- Realizarse estudios de imagen después de los 40 años de edad cada dos años.