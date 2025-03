“No son privilegios, son nuestros derechos”, reclaman trabajadores en Jalisco del Poder Judicial Federal

Al grito: “No son privilegios, son nuestros derechos”, trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Jalisco se manifestaron en el Centro Histórico de Guadalajara en contra de la desaparición de 13 fideicomisos que pretenden imponer legisladores de Morena y partidos aliados en el Congreso de la Unión.



Vestidos de blanco, cerca de 500 personas entre empleados del Poder Judicial y ciudadanos indignados, reclamaron la decisión que los diputados tomaron para desaparecer 13 de los 14 fideicomisos que administran en el Poder Judicial Federal, “México escucha: esta es tu lucha”, arengaban los manifestantes.



Consideran que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, a través de los diputados de Morena, está tomando venganza en contra de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mantener su autonomía y dibujar la división de Poderes, por no doblegarse, “Morena, entiende: la justicia no se vende”, era otra de las consignas que se gritaban.



A la manifestación acudieron magistrados y líderes sindicales, externaron su rechazo a los ataques que se hacen desde la conferencia de prensa de López Obrador, “Yo sí trabajo, no hago mañaneras”, gritaron en la manifestación.



Los diputados aprobaron la extinción de los 13 fideicomisos en la madrugada del pasado miércoles 18 de octubre, reforma que fue enviada al Senado para su ratificación, se espera que el próximo miércoles se vote. Mientras esto ocurre, el paro de actividades en el Poder Judicial se mantiene, sólo operan en guardias para atender temas urgentes.



En Jalisco, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se sumaron a la movilización nacional que fue convocada para defender estos fideicomisos, consideran que se vulneran sus derechos: “Libertad, libertad, independencia judicial”, fue otra consigna.