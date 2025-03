Insisten diputados de oposición que el titular del SIAPA comparezca ante el Congreso

Las bancadas de Morena y del PRI exigen que antes de que el Congreso del Estado revise y vote las Leyes de Ingresos de los ayuntamientos, donde se incluirá el incremento de 5% a las tarifas de agua potable para 2024, se llame a comparecer al director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Carlos Torres Lugo.

La diputada del PRI, Hortensia Noroña Quezada, presidenta del Congreso, dijo que el titular del SIAPA debe rendir cuentas de por qué el agua sigue llegando turbia a algunos hogares y cómo se va a garantizar el abasto al 100 por ciento de las viviendas.

“Yo invitaría también a los funcionarios del SIAPA a que junto con esa propuesta de aumento de 5% también nos digan cómo vamos a solucionar el abasto puntual de agua en todas las colonias de la zona metropolitana y sobre todo, la calidad del agua y que pudiéramos responder a las inquietudes de las y los tapatíos de si realmente esta agua no tiene ningún problema para la salud de las y los tapatíos”, precisó.

El líder de la bancada de Morena, José María Martínez, anticipó que votarán en contra del incremento de 5% a las tarifas del SIAPA para 2024: “Va a ser en contra. Nos parece una sinverguenzada lo que está ocurriendo con el SIAPA, son unos sinvergüenzas. No solo no cumplen con su mandato, sino que hoy también tenemos que hablar del agua que llega a las cosas, producto del mal estado que atenta contra la salud. Por supuesto que no vamos a acompañar esta sinverguenzada”, indicó.

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, la diputada de MC, Claudia Salas Rodríguez, dijo que el Poder Legislativo no puede modificar la cifra del incremento a las tarifas del SIAPA que incluirán los ayuntamientos en sus leyes de ingreso 2024. “O se aprueba o se rechaza”, aclaró.

“Ese Consejo Tarifario sesiona precisamente con todas las implicaciones técnicas que conlleva este tema. Yo confío en que todas las autoridades que están ahí representadas y las universidades han hecho bien su trabajo, y si ellas consideran que ese 5% es lo que debe aumentar, será cuestión de hacer el dictamen en ese sentido y proponerlo así a mis compañeros diputados, a su consideración”, refirió.

La dirigente de la bancada del PAN, Claudia Murguía, señaló que el Congreso no puede modificar el incremento de 5% que ya aprobó el Consejo Tarifario del SIAPA.

“El contenido, que es en sí la propuesta que hace el Consejo Tarifario, ese se discute, se ventila, se aprueba o no se aprueba, en los Cabildos. Este Congreso no puede intervenir en la facultad y en la autonomía que tienen los municipios para decidir”, manifestó.

Actualmente, está pendiente de aprobarse la posibilidad de que el director del SIAPA, acuda al Congreso, para hablar sobre las tarifas avaladas el año entrante y sobre el agua turbia.