Quieren presionar a Jalisco para que se adhiera al sistema de salud IMSS-Bienestar

El gobierno federal quiere arrinconar a los nueve estados del país que no se han adherido al sistema de salud federal IMSS-Bienestar, para obligarlos a que lo hagan en 2024, advirtió el diputado federal de MC, Salvador Caro Cabrera.

Según la recién aprobada Ley de Ingresos de la Federación para 2024, se desapareció el artículo transitorio que permitía a los gobiernos estatales hacer convenios con el gobierno federal para recibir recursos económicos para operar sus sistemas de salud.

De no haber cambios en el Senado, Jalisco dejaría de recibir 4 mil millones de pesos y eso significaría “un fuerte golpe” a las finanzas del gobierno jalisciense.

“A partir del 1 de enero, el sistema de salud de Jalisco se queda sin reglas de operación y con riesgo de no recibir aproximadamente 28% de los recursos, salvo que se entregue el sistema de salud. ¿Cuál es el riesgo de entregar el sistema de salud? Esta medida va a impactar en que no se continúen las obras de salud que ya están avanzadas, como el Hospital de Cancerología, el suministro de medicamentos que Jalisco no ha tenido esa deficiencia de los estados que formaron parte del Insabi y también la insuficiencia en equipamiento”, explicó.

Los diputados federales y los senadores de MC trabajan para convencer a los senadores de Morena para que se corrija la Ley de Ingresos y no condicionen a los estados a formar parte del sistema IMSS-Bienestar.

Caro Cabrera hizo una revisión de la Ley de Ingresos federal y criticó que se reduzca el gasto en seguridad para el año siguiente, el aumento de entre 10 y 15 por ciento que habría en los boletos de avión de las líneas aéreas de bajo costo y la aplicación de impuestos a los ahorros.

“La seguridad es el tema número 1 en términos de vivir en paz, se debe gastar lo que sea. Para vivir sin miedo, el gobierno federal tiene que invertir en materia de seguridad, en policías municipales, en policías estatales y lo que se ha hecho para este año, es reducir en términos reales el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados”, dijo.

Además, Salvador Caro Cabrera expuso que las tasas de interés para autos, viviendas y para el financiamiento de negocios, tendrán un aumento de entre 15 y 25 por ciento anual.