Amplían seis meses más la prisión preventiva a Yigal N

Yigal N estará en prisión preventiva por seis meses más a pesar de cumplir dos años bajo esta medida cautelar por el presunto deceso de tres jóvenes al provocar un accidente de autos sobre avenida López Mateos Sur, en Tlajomulco.



De manera constitucional, la prisión preventiva concluye al cumplirse dos años sin que se haya dictado una sentencia, sin embargo, el magistrado presidente del Poder Judicial de Jalisco Daniel Espinosa Licón explica que la jueza está facultada para ampliar la prisión preventiva cuando encuentre que la defensa del imputado, en este caso Yigal N, se haya valido de recursos para retrasar el proceso.



“Se vencieron los dos años que la Constitución contempla. El artículo 19 de la Constitucional establece que el plazo de prisión preventiva justificada no puede exceder de dos años, pero, también, pone un límite, esos dos años podrán prorrogarse en medida que las partes hagan mecanismos de defensa o trámites ociosos, obsoletos, tendentes a retrasar el procedimiento, que es lo que se debatió en la audiencia el día de hoy, se logra justificar por parte del Ministerio Público que muchos de los recursos y medios de defensa fueron tendentes a retrasar el procedimiento y no una verdadera defensa, de manera tal, se prorroga a seis meses más la prisión justificada del joven”, explica Espinosa Licón.



Fue el 17 de octubre de 2021 cuando Yigal N manejaba una camioneta presuntamente a más de 140 kilómetros por hora sobre prolongación López Mateos Sur con dirección hacia Guadalajara, cuando este perdió el control e invadió el carril en sentido contrario para estamparse de lleno en el auto en el que viajaban Brian, Edin y Estefanía, jóvenes entre 20 y 24 años de edad. Yigal se dio a la fuga.



Con el paso de los días, Yigal fue detenido y presentado ante el juez, fue el 26 de octubre de 2021 cuando se le dictó prisión preventiva, desde entonces, se ha ido retrasando el proceso que se lleva en su contra aplazando audiencias. Explica Espinosa Licón que al cumplirse los seis meses extras de prisión preventiva se hará una revisión.



“(Se dará) Otra audiencia de revisión a los seis meses sí o sí, tiene que haber otra revisión y en esos seis meses otra vez se abre el debate, qué planteamientos tiene el MP para solicitar la prórroga, qué planteamientos tiene la defensa para que no se decrete la prórroga, espero que antes de esos seis meses se resuelva el amparo que tiene suspendido el procedimiento, que no pueda avanzar; y en esos seis meses podamos avanzar para señalar fecha para la audiencia de debate de juicio oral y finalmente se lleve el juicio”, señala el titular del Poder Judicial de Jalisco.