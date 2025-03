Alberto Esquer anuncia que buscará ser candidato a senador

Con un mensaje en redes sociales, Alberto Esquer, secretario del Sistema de Asistencia Social del Gobierno de Jalisco, anunció hoy que buscará ser candidato a senador. Esto luego de que el partido Movimiento Ciudadano (MC) dio a conocer que Pablo Lemus será su abanderado a la gubernatura del Estado.

"Dios, la vida, las y los jaliscienses y mi familia me han dado el privilegio de trabajar por más de 25 años desde el servicio público, como legislador federal, local, alcalde de mi tierra Zapotlán el Grande y secretario de agricultura y desarrollo social; he podido conocer cada rincón de Jalisco sirviendo a la gente", señaló el funcionario, quien dijo que "hace más de una década, el gobernador Enrique Alfaro y Clemente Castañeda me invitaron a formar parte del proyecto que ha cambiado la historia de Jalisco"

Aseguró que "Hoy, los resultados están a la vista: nuestro movimiento es la primera fuerza política y tiene presencia en cada uno de los 125 municipios de Jalisco. Y sobre todo, podemos presumir que hemos hecho grandes gobiernos.

"He ido personalmente a cada pueblo, ranchería y municipio. Conozco de primera mano la realidad de las y los jaliscienses y eso me ha permitido confeccionar la política de desarrollo rural y social del estado.

"He palpado la situación de cientos de personas que necesitan del apoyo de su gobierno para salir adelante. Desde los productores del campo, los niños con cáncer, los estudiantes que requieren transporte y uniformes escolares, las mujeres emprendedoras del campo; las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las academias deportivas y cientos y cientos de historias en las que me ha tocado intervenir y ser un facilitador.

"Las victorias electorales en las que he participado de 2015, 2018 y 2021 no se pueden entender sin el empuje decidido de la gran estructura política que compone nuestro Movimiento Ciudadano. La militancia es la base y el corazón de nuestro movimiento.

"Me alegra y me llena de orgullo haber sido considerado como un precandidato a la gubernatura. Agradezco de corazón a los militantes, regidores, alcaldes, diputados, organizaciones y miles de mujeres y hombres que me expresaron su apoyo.

"En el 2024 enfrentaremos un escenario electoral que nos pondrá a prueba a todas y todos y no podemos perder lo ganado.

"Soy un jugador de equipo, alguien que sabe tejer alianzas y construir puentes y por eso respeto la decisión que hemos tomado como grupo.

"Estaré con toda mi capacidad y entrega trabajando por nuestro movimiento y así refrendar el triunfo en el gobierno del estado, los 125 municipios y los congresos.

"Desde ahora comenzamos una nueva etapa, y no tengan duda, yo estaré presente para continuar y acrecentar el legado del alfarismo.

"Por esto, quiero compartirles que he tomado la decisión de inscribirme para buscar la candidatura al Senado de la República y ser el próximo senador por Jalisco.

"Hay mucho trabajo por delante y yo seguiré dando lo mejor de mí, siempre dando mi respaldo alas estructuras de este gran Movimiento Ciudadano y haciéndolas crecer aún más. Porque lo mío, es sumar y multiplicar".