Explota Alfaro contra SHCP por pacto fiscal: “son prepotentes y centralistas”

Como prepotentes, centralistas y negligentes califica el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por no atender su solicitud que presentó de manera formal para hacer una revisión del pacto fiscal entre el Estado y la Federación.



Explica el gobernador que lo platicó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le solicitó lo viera directamente con los funcionarios de la SHCP, sin embargo, no recibe respuesta.



“Siempre el presidente es amable, me dijo: ‘velo con el subsecretario de egresos’, pero no me ha contestado, pequeño detalle. Hoy hablé con la secretaria de Gobernación (Luisa María Alcalde), voy a pedirle su intervención, pero la verdad lo de Hacienda es increíble, son unos prepotentes, centralistas y no les importa lo que suceda en los Estados, parece que no quieren ver lo que pasa en los Estados, pero nos vamos a defender”, afirma Alfaro.



“Ha habido una negligencia absoluta de Hacienda, una falta de respeto increíble del secretario de SHCP hacia Jalisco, no se ha entendido la importancia de lo que se ha puesto sobre la mesa”, acusa el gobernador.



En el Congreso de Jalisco se aprobó este año una reforma que faculta al Estado de hacer una revisión del pacto fiscal y le da atribuciones al gobernador en turno de negociar con la Federación, además, de salirse de este acuerdo, sin embargo y ante la negativa que ha encontrado, señala que no se tiene fecha fatal para que esto pueda ocurrir.



“Más que una fecha definitiva, tiene que haber una valoración objetiva del Congreso de Jalisco porque, hasta que no se agote el diálogo, la discusión sobre el presupuesto en el Congreso, no voy a fijar una postura. Una vez que termine el proceso legislativo, fijaremos una postura y haremos una estrategia para ver lo que sigue”, indica Alfaro.



En el panorama de la administración estatal, existe otro problema, pues asegura que le han recortado a Jalisco casi dos mil millones de pesos en este año, en caso de que no se resuelva, se tendrán que recortar proyectos de infraestructura de los que no quiso dar referencia para no generar más ruido, según explica.



“Como parte de este proceso le platiqué al presidente que debemos resolver la afectación de este año, ni siquiera estamos hablando del 2024 o del futuro del acuerdo fiscal, este año los recortes que ha hecho la Federación del presupuesto que estaba proyectado casi llega a dos mil millones de pesos, eso es un problema para el cierre de año, para noviembre y diciembre, es un tema que estamos priorizando con Hacienda”, señala.



“Traemos un problema de ajuste de cierre, sobre todo, implicaría que tendríamos que recortar alcances de unos proyectos en ruta, eso no es un tema menor, proyectos de infraestructura que quizá tengamos que detener”, detalla Alfaro.