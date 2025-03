Solicitan registro PAN, PRI y PRD para la coalición “Frente X Jalisco” a la gubernatura

Las presidentas del PAN, Diana González; del PRI, Laura Haro; del PRD, Natalia Juárez, acompañadas de cientos de militantes, acudieron a la sede del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en Parque de las Estrellas, a registrar la coalición “Frente X Jalisco” para la gubernatura.

Lo que le falta a la alianza electoral es el nombre de la candidata. Las tres titulares de los partidos políticos advirtieron que están enfocadas en organizar la coalición y por el momento no pretenden ser alguna de ellas la que encabece la coalición.

El parque se inundó de banderas blanquiazules, tricolores y amarillo y negras, con el acompañamiento de una batucada.

Diana González, presidenta del PAN, expresó si se postulará o no al gobierno de Jalisco. “Personalmente, a mi me gustaría mucho quedarme a conducir los trabajos de la presidencia del PAN, sin embargo, en política -como dicen- no te encartes ni te descartes. También estamos listos para representar al Frente en Jalisco, pero sí anteponiendo el trabajo del partido que va a ser muy importante y muy determinante, porque hay que conciliar 125 municipios. Si nuestros dirigentes nacionales tuvieron que consensuar nueve estados y fue un ejercicio complicado, a nosotros nos toca consensuar 125 municipios”, dijo.

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro, coincidió en que también prefiere quedarse frente al comité estatal del tricolor, pero de ser necesario, se postularía como candidata. “Quietas no nos vamos a quedar”, apuntó.

De la alianza que se formó entre Morena, con los partidos políticos locales Hagamos y Futuro, Haro señaló que es decepcionante la postura de Pedro Kumamoto, que llegó con la bandera de ser un candidato ciudadano y hoy eso quedó en palabras huecas.

“Dicen que Futuro se vendió más rápido que los boletos de Luis Miguel. Lo que nosotros hemos dicho es que es un Frankstein, es incongruente, es absurdo. Hoy lo que tenemos que decir de Pedrito Kumamoto no es otra cosa que es el Niño Verde región Jalisco”, afirmó la diputada federal priista.

La presidenta del PRD, Natalia Juárez, subrayó que el Frente X Jalisco le pondrá freno a MC: “Y aquí que quede muy claro, el gran traidor se llama Movimiento Ciudadano, esos son los que empezaron a hacer todo, o los que no quisieron venirse a esta coalición, a esta alianza ganadora. Ellos tuvieron la oportunidad histórica y no la quisieron aprovechar, ellos serán los que tendrán hacerse cargo de estas decisiones”, manifestó.

Las alianzas a las alcaldías y a las diputaciones se harán por separado y se presentarán ante la autoridad electoral, entre el 20 y el 25 de noviembre.