Deja abierta Villanueva posibilidad de aparecer en la boleta de 2024

Ricardo Villanueva Lomelí se mantiene en su decisión de no participar en este proceso electoral, sin embargo, el rector general de la Universidad de Guadalajara no descarta nada de su futuro con una metáfora futbolera.



“Esto es como el futbol, hasta el último se juega el partido. No podemos descartar nada, pero mi decisión en estos momentos es estar en la Universidad, cuidar la Universidad, pero seguiremos escuchando a todos los actores políticos, no me gusta descartar algo que puede ser alguna posibilidad, pero en estos momentos no lo es”, afirma.



“En lo individual, puedo decidir en enero irme a apoyar a quien sea, participar con quien sea, creo que tengo derechos políticos todavía, pero eso va a depender mucho de lo que hagan y cómo traten a la Universidad”, añade el rector general.



Ante el Congreso de Jalisco se presentó el proyecto de presupuesto 2024, afirma Villanueva que lo asignado a la UdeG es apenas la inflación, no está considerando mayor recurso que requiere para continuar con el crecimiento en infraestructura, subraya que no alcanza para la construcción de los Centros Universitarios de Tlaquepaque, Tlajomulco, Chapala, además, de nuevas preparatorias.



Se sabe que sostendrán una reunión con el Gobierno de Jalisco para analizar lo que se le otorgará a la Universidad de Guadalajara antes de que se discuta y apruebe en el Congreso, para lograr las modificaciones al presupuesto que, considera, son de al menos mil 200 millones de pesos.



“Son cerca de mil millones a lo irreductible, eso es lo que se necesita, lo único que voy pedir es lo mismo que tuvo Jalisco para este sexenio, lo que creció Jalisco es lo que debe crecer su universidad, eso son mil 200 millones de irreductible que, si hubiéramos crecido lo mismo que creció Jalisco, lo deberíamos de tener la Universidad, lo mismo para la bolsa de infraestructura, que son una bolsa de 680 millones de pesos”, explica Villanueva.

