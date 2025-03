La oposición advierte que hará balance crítico de los cinco años de gobierno de Enrique Alfaro

En su quinto año de gobierno, el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Alfaro Ramírez, no quiere “ni escuchar ni ver a la oposición” a su gobierno, advirtió el presidente estatal del partido Hagamos, Ernesto Gutiérrez Guízar, quien dijo que esta vez el gobernador prefirió dar un mensaje a sus seguidores en un lugar cerrado, como Expo Guadalajara, en lugar de acudir frente al Congreso del Estado, como lo hizo el año pasado.

Gutiérrez Guízar subrayó que el estado que presenta en su quinto informe Enrique Alfaro, es un sitio fantástico que contrasta con la realidad.

“Me parece que es muy simbólico que esta vez que quienes aquí estamos (Morena, Futuro y Hagamos) nadie recibió invitación, por ejemplo, a un informe que más parece un acto de glamour y de invitados especiales que, además, según las imágenes que circulan en internet, ni siquiera se logró llenar. El problema es que ya cae en lo repetitivo, ya vamos a entrar en este juego de que todo está perfecto, cuando la realidad dice otra cosa. Los números se buscan explicar de una manera que parezca que todo va mejorando, hasta inventando tipos de delitos que no existen formalmente y me parece que está muy claro, son pocos los sectores en donde vamos mejor que antes de este gobierno”, manifestó.

La diputada de Futuro, Susana de la Rosa, también señaló que Alfaro se cierra en su mundo y le molesta escuchar voces críticas, como las de diputados de oposición, quienes tienen mucho que decir sobre las deficiencias de su gobierno.

“Lamentablemente sigue demostrando que no hay ningún equilibrio de poderes y que sigue manipulando y manejando el Congreso con la triste mayoría que tiene y que para mí -insisto- espero que no actúen así en campaña, pero MC está con el PRIAN, con el PRI y con el PAN siempre moviéndose, entonces, habría que ver qué pasará con el presupuesto este año. Lo puede hacer (entregar el informe por escrito ante el Congreso) pero es muy diferente a cómo lo hizo el año pasado, entonces, sus razones tendrá, yo creo que es porque no quiere enfrentar a la oposición, por lo que ha ocurrido este año”, dijo.

La legisladora de Futuro precisó que, durante las sesiones de glosa del Quinto Informe de Alfaro, los opositores harán un balance crítico sobre su gestión y de quienes conforman el gabinete estatal.