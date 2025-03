Alfaro opina que Kumamoto se vendió por un plato de lentejas

Fuera de Casa Jalisco Pedro Kumamoto reclama que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez está utilizando la sede del gobierno del Estado como casa de campaña y ser el coordinador de los aspirantes de Movimiento Ciudadano.



Lo acusa de utilizar recursos públicos para promover a los perfiles emecistas, pues ha sido a través de videos publicados en las redes sociales del mandatario como han ido informando quienes serán los futuros candidatos para alcaldías, diputaciones y del Senado, advierte que están preparando una elección de Estado.



“Sabemos que va a existir la tentación de tener una elección de Estado (…) el que se use estas instalaciones como casa de campaña es la señal de arranque de ese intento, de todo el poder puesto en la elección”, reclama Kumamoto.



En respuesta, Enrique Alfaro dice entender la reacción de Kumamoto pues vendió sus “principios por un plato de lentejas”, pero se mantiene concentrado en gobernar Jalisco.



“Lo entiendo, debe ser muy duro vender tu dignidad, tus principios por un plato de lentejas. Debe estar pasándola mal, le deseo resignación, que asuma su responsabilidad. Estoy concentrado en mi gobierno, no vamos a interferir en procesos electorales, las demás personas que fueron con él no tengo el gusto de conocerlas, no sé si van a ser candidatas, pero sabemos que vienen tiempos en los que se querrá hacer ruido, les sugiero serenidad y se concentren en la competencia, yo ya fui candidato a muchas cosas, ya no soy candidato, les ganamos todas, les deseo mucha suerte”, responde Alfaro.



En cuanto a la serie de perfiles de Movimiento Ciudadano que han pasado por Casa Jalisco para anunciar las decisiones en su futuro político electoral, explica Alfaro que no ha sido pasarela, pues lo que recibió fue a funcionarios en funciones, y si aparece en Casa Jalisco es porque ahí vive y ahí trabaja.



“Lo que recibí en Casa Jalisco fue a funcionarios en funciones, más que candidatos, recibí Senadores, diputados, por supuesto, compañeros del proyecto estatal que vinieron a informarme sus decisiones, no es nada que tenga que ver con destapes (…) No hay pasarela, hay respeto a los espacios de trabajo, ese es el espacio en el que trabajo”, puntualiza el gobernador.