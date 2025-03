Pide Colegio de Arquitectos y Urbanistas que Gobierno de Zapopan “socialice” nuevos planes parciales de desarrollo

Los planes parciales de desarrollo de Zapopan tienen que socializarse entre las asociaciones de colonos, ya que el Ayuntamiento recién los aprobó y los publicó, sin embargo, la consulta a los ciudadanos a que obliga la ley, la hizo la autoridad municipal desde 2017, advirtió la presidenta del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco, María Elena González Ruiz.

La especialista en urbanismo dijo que los planes parciales de Zapopan recién autorizados tienen una simbología diferente y desaparecieron, por ejemplo, zonas de protección hidrológica.

Además, la mayoría de las avenidas y calles se clasificaron como “uso mixto”, lo que beneficia a fraccionadores y propietarios de negocios, pero puede perjudicar a los vecinos.

“Las áreas de recuperación urbana ambiental ya no aparecen en los nuevos planes, eso ya no está y aparece unas zonas que se llaman “área de protección de patrimonio cultural”, esas no estaban en los anteriores y están en los nuevos. Yo no puedo decir si está bien o está mal, aquí el tema es que los planes que se sometieron a consulta pública, no están las mismas claves y los ciudadanos desconocen como están esos predios”, precisó.

La presidenta del Colegio de Arquitectos y Urbanistas señaló que revisaron los planes parciales de desarrollo, a petición de vecinos que desconocen cómo quedaron los usos de suelo en su colonia.

“En materia de desarrollo urbano no se puede decir si es bueno o malo. Ahorita las nuevas tendencias establecen que lo que mueve a las ciudades es el comercio, hay menos violaciones y hay menos asaltos, ¿por qué? Porque las zonas comerciales son las que le dan vida a la ciudad”, dijo.

Sin embargo, “lo que me parece que es erroneo es que no esté sometido a una consulta pública y que los ciudadanos no sepan. La consulta pública que se hizo fue en 2017 y esas claves no existían en el 2017”, expresó. Hay una distancia de seis años, entre la consulta y la publicación de los mapas y los usos de suelo.

Los plazos para presentar juicios de amparo en contra de los planes parciales de desarrollo de Zapopan vencen hasta el 22 de noviembre.

El Colegio de Arquitectos y Urbanistas ofrece asesoría a cualquier ciudadano, en su sede ubicada en la calle Puerto Bello 1556, en la colonia Providencia.