“Salvando Vidas” operará las 24 horas a partir de diciembre

A partir del 1 de diciembre el operativo “Salvando Vidas” comenzará a operar las 24 horas en el Área Metropolitana de Guadalajara como medida para prevenir que las personas combinen el alcohol con el volante durante la época de posadas, estará vigente hasta el 7 de enero de 2024, anuncia la comisaria Vial Minerva Magaña.



“La invitación es a que no conduzcan bajo los efectos del alcohol y no serán sancionados por este problema, la finalidad es evitar muertes”, externa Minerva Magaña.



Este programa cumple 10 años de operaciones, en ese periodo más de 51 mil 735 personas han sido remitidas al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholemia (CURVA); y se han aplicado seis millones 858 mil 865 pruebas de alcoholemia.



Se puso en marcha el 15 de noviembre de 2013 con el objetivo principal de inhibir siniestros viales relacionados al consumo de alcohol y la conducción de vehículos motorizados, para ello, se modificó el artículo 125 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.



Con esa reforma se mandata “evitar la circulación de las personas conductoras u operadoras de cualquier vehículo bajo el influjo del alcohol, es obligación del Estado y de los municipios realizar pruebas de alcoholemia de manera permanente”.



Desde el inicio de los operativos se han retirado de la circulación 51 mil 751 vehículos que eran manejados por personas que presentaron niveles no aptos de alcohol, además, se elaboraron 26 mil 885 sanciones económicas a quienes dieron positivo por debajo del límite permitido.



“La seguridad vial es responsabilidad de todas y todos, por tal motivo la Secretaría de Seguridad del Estado hace un llamado a la ciudadanía en general a abstenerse de conducir en caso de ingerir alcohol, así como evitar la difusión de la ubicación de los módulos de Salvando Vidas, pues estas prácticas ponen en riesgo la propia integridad y la de de los demás usuarios de la vía pública”, exponen.



En cuanto a las sanciones, van desde una multa económica, el retiro del vehículo y un arresto de hasta 36 horas, así como la cancelación definitiva de la licencia de conducir, en caso de reincidir.