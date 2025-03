Están garantizadas medicinas y atención para niños con diabetes en Jalisco

Ante familiares, niños y adolescentes que viven con diabetes tipo 1, la diputada de MC, Mónica Magaña, el secretario de Salud, Fernando Petersen y la presidenta del Voluntariado de Jalisco, Joanna Santillán, resaltaron el logro de que ese grupo de menores de edad tengan cubierto el suministro de medicinas y la atención médica por parte del sistema público de salud.

En el contexto del Día Mundial de la Diabetes, se realizó un acto conmemorativo en Palacio de Gobierno, en donde se entregaron más de 120 kits médicos para las niñas y niños, de diversas regiones de Jalisco.

El secretario de Salud, Fernando Petersen, dijo que Jalisco es el único estado que da atención a todos los menores que no cuentan con seguridad social. Hoy se protege con esta acción a 400 pequeños con diabetes tipo 1.

“Se piensa que 10% de la población del mundo tiene diabetes. Imagínense la gran cantidad de pacientes con diabetes y del grupo de pacientes con diabetes hay un grupo muy importante que son los niños que tendrán que utilizar una hormona que fue descubierta hace más de 100 años para poder tener una vida normal, como el resto de la población. Por eso es tan importante y por eso agradezco poder dirigirme a ustedes, porque Jalisco ha sido un estado de vanguardia”, explicó.

La diputada de MC, Mónica Magaña, quien padece diabetes tipo 1 y es la impulsora de la Ley para la Atención de la Diabetes tipo 1, subrayó que aún cuando haya cambio de gobierno, nadie podrá dar marcha atrás en Jalisco a esta política pública, que es de mucha ayuda para los pacientes y sus familias.

“Para ellos hemos empezado este primer gran esfuerzo. Yo les quiero decir que este es un sueño que claro que no queremos parar aquí. A mi me dio diabetes tipo 1 cuando tenía 27 años, yo se que es un problema que prevalece más allá de la juventud o de la adolescencia y por eso créanme que no vamos a parar de luchar para intentar llegar a la universalidad de todas y de todos, sí empezando por los niños, pero después también creciéndolo”, aseveró.

América Morales, tiene 10 años de edad y desde hace nueve años vive con diabetes, por lo que compartió su testimonio de lo que ello significa. Por ejemplo, en todo este tiempo se ha hecho 26 mil 280 chequeos de azúcar en sus dedos.

“Les cuento: todos los días al despertar tengo que checar mi azúcar y este chequeo se repite varias veces en el día, así como la aplicación de insulina vivir con diabetes es como ver en la mayoría de los alimentos, conteo de carbohidratos; de eso se encarga mi mamá. Para cada que pruebo alimento, me inyectan la insulina que mi cuerpo necesita, porque mi cuerpo decidió por si solo no producirla, sin que yo o mi mamá pudiéramos evitarlo. He aprendido muchísimo a vivir de esta forma, hacer ejercicio, tener citas mensuales, doctores, nutriólogos, etcétera”, relató.

La Asociación Mexicana de Diabetes entregó reconocimientos al gobernador Enrique Alfaro y a su esposa Joanna Santillán, por la decisión que tuvo el gobierno de Jalisco de apoyar a los menores de edad con diabetes tipo 1.