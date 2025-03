Una vuelta con Lemus

Siempre es una gran satisfacción visitar los pueblos de Jalisco. Hace unos días nos llegó una invitación para acompañar a Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano (MC), en su gira de precampaña por el estado de Jalisco.

Un periodo que inició el pasado 5 de noviembre y concluirá el 3 de enero del 2024, y que Lemus arrancó desde el primer día en el meritito Tepatitlán, en los Altos de Jalisco (¡qué bonitos!); eligió Tepa por sus raíces familiares, de ahí eran su abuelo don Jesús Navarro y su mamá, la señora Mayra Navarro.

“Tepa, tierra soñada, donde la vida es un primor…” y desde entonces no ha parado, ya pasó por Cocula, Villa Corona, Acatlán de Juárez, Tequila (uno para brindar, porfa), Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Ixtlahuacán del Río, Atoyac, Guachinango, y a donde lo acabamos de acompañar esta semana: Tototlán, Atotonilco y La Barca, además (mientras escribo esto)se fueron a Teuchitlán y Ameca, y para el fin de semana me platicaron que se van para la zona de Puerto Vallarta.

Estos días también se le vio en la Expo Transporte, y hablando de expos nos mencionó en entrevista que como buen lector y amante de la cultura (acuérdense que como presidente municipal le tocó la fortuna de la designación de Guadalajara como Capital Mundial del Libro todo un año), así que también se parará en la próxima FIL, ¡cómo no!

“Claro que pienso estar en la FIL, todavía no me invitan a la inauguración como precandidato, si no (me invitan) lo entiendo por los tiempos electorales, es algo entendible, pero voy como buen lector y como persona que he defendido a la FIL”.

Luego entonces lo vamos a ver de arriba para abajo, en vivo y en directo porque prometió visitar los 125 municipio de Jalisco; a estas alturas (hoy 17 de noviembre) ya casi lleva o rebasa la veintena de lugares, con la mano en la cintura y sin despeinarse, y ni quien lo alcance o le siga el paso. Bueno, solo su equipo que se la rifa como él en cada pueblo, me consta.

Nada más imagínense la energía (claro, se entiende porque es un asiduo corredor en los maratones tapatíos),y eso que esto apenas inicia.

Regresando a la gira les cuento que fue así como el martes pasado visitamos Tototlán, Atotonilco y La Barca, de la región ciénega, un lugar tras otro, en los que se realizó un encuentro con simpatizantes y militantes de MC, ya que la ley todavía no permite hacer actos públicos de proselitismo y de campaña, se trató más que nada de una presentación y de un acercamiento con las bases al interior del estado, un cara a cara en el que Lemus narró a los asistentes, militantes y curiosos, su biografía.

Nos relató que desde pequeño trabajó en el negocio de su familia, ¿quién no se acuerda o alguna vez entró en Musical Lemus, dedicada a la venta de instrumentos y discos en el centro histórico de Guadalajara?

Ahí donde le tocó hacer de todo, desde bodega hasta inventario e ir de lugar en lugar con los distribuidores a vender los instrumentos. Y por supuesto, contó su gran amor por la música, el apoyo a los músicos, y estar muy agradecido con ellos (digo, recuerdo que como presidente municipal puso a los mariachis para que tocaran de planta en el Centro Histórico tapatío, algo muy lógico pero que a nadie se nos había ocurrido). También platicó sobre su vocación como empresario, su maestría en finanzas y hasta su incursión en los medios de comunicación: radio, televisión y prensa.

Incluso relató su experiencia en los financiamientos del campo, en el sector agropecuario (eso sí que yo no lo sabía), algo que le va a interesar mucho al interior porque Jalisco es líder en el sector agroalimentario.

CERCANÍA CON LA GENTE

Por otra parte, como dijo es su discurso, sabe muy bien que lo conocen en las redes, en donde ha estado muy activo desde que fue presidente de Zapopan 6 años y luego en Guadalajara, pero en la política (como en los negocios) no hay como la cercanía, el ver a la persona en la vida real, de carne y hueso, frente a uno para decir:“pues se veía más alto en el video”, “se mira más apiñonado, será por el sol”, “no trae vigilancia y se acerca mucho a la gente, hay que saludarlo”, “vamos a tomarnos la foto con él”….

Y sí, había un gentío alrededor de él, porque todos quieren darle la mano y presentarse o nada más llevarse la foto del recuerdo para el Face, aunque otros más aguzados se le ponen enfrente para contarle lo que necesita su pueblo.

Pero a ver, un momento, no es tiempo de promesas, Lemus sabe y lo dijo: se encuentra en etapa de precampaña y la ley no permite hacer promesas o decir lo que va a realizar en cada lugar. Sin embargo, en cada plaza sugirió hacer una lista que llevaría los líderes de la comunidad, serían unas 15 cosas (quizás más, uno no sabe) sobre los temas más importantes que requiera cada municipio en particular y de las cuales abordará a su regreso, porque además prometió volver en la etapa de la campaña constitucional (que sin duda será más dinámica) en los meses de marzo, abril y mayo del 2024, y firmará esos compromisos porque como dijo “papelito habla” y una promesa es una promesa.

Y en el intermedio, porque hay que comer, vamos de las sabrosas uasanas de Tototlán a los mejores tacos del mundo mundial: los de los Cuñados en Atoto, y de postre unos churros con chocolate o lechera, parece degustación o mera gusguera pero se come súper rico en los municipios, aunque en precampaña a la corre y corre porque así debe de ser.

Cada uno de sus discursos no dura mucho (unos 20 minutos), lo suficiente para que la energía no decaiga y a lo que sigue, recuerden esto es nada más la precampaña.

Así que si lo ven en su municipio acérquese con Lemus (es más, cálenle y arrímese con todo aquel que quiera su voto), escuchen y valoren, no sea tímido y díganle lo que piensa; sepan que se viene buenas e intensas elecciones para el 2 de julio del 2024.