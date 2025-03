Rector de la UdeG y los titulares de ITEI, la CEDHJ y Hospitales Civiles, deben acudir al Congreso

El Congreso del Estado debe escuchar las necesidades presupuestales para 2024, de forma directa de parte de los directivos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), los Hospitales Civiles y los organismos autónomos: el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

Así lo planteó formalmente la diputada de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, quien hizo la propuesta a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso, para que después de las sesiones de glosa del Quinto Informe de Enrique Alfaro, se dialogue en forma directa con los responsables de las instituciones señaladas.

Mara Robles dijo que la única salida para enfrentar la inseguridad es reforzar el gasto en educación. Además, le preocupa que el ITEI y la CEDHJ no aumenten su presupuesto.

“Explícitamente señalé la necesidad de que acuda el rector general de la universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, que acuda el director de los Hospitales Civiles, que acuda la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que acuda el presidente del Poder Judicial, es decir, actores relevantes, actores clave, que son los que tienen el mayor peso en el presupuesto y se dio el compromiso de la presidenta de la Comisión, de que efectivamente se invitará a todos y estoy segura de que va a honrar su compromiso si seguimos avanzando en este camino de acuerdos”, refirió.

Hasta el momento, la Comisión de Hacienda solo concretó la presencia del secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales, y del jefe del Gabinete estatal, Hugo Luna Vázquez. Sin embargo, debe hacerse la invitación a los titulares de la UdeG, Hospitales Civiles, el Itei y la CEDHJ, así como al magistrado presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón.

“Yo ya hice la petición expresa, pero con mucho gusto la formalizo, de tal manera que los papeles no sean impedimento. Todos saben que esta es una arena política y todos tenemos claro que de lo que se trata es de darle voz, no a personas en particular, ni a instituciones en particular, sino a causas que son generales para toda la población. Como profesora universitaria, más que como diputada, les digo que es doloroso saber que solamente 36% de los jóvenes en edad de estudiar una licenciatura pueden entrar a la Universidad. Necesitamos ampliar sustancialmente la matrícula”, dijo.

El presupuesto que se otorgue a la UdeG para 2024, debe incluir recursos para elevar los salarios de los profesores de asignatura, mejorar las condiciones de los profesores de tiempo completo y mantener la posibilidad de que todas y todos los jóvenes que quieran entrar a la Universidad, puedan hacerlo, subrayó Mara Robles.