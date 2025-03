Critican diputados resultados del Gabinete Estatal de Seguridad

El gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco acudió a la segunda jornada de Glosa del Quinto Informe del gobernador Enrique Alfaro, al patio central de Palacio Legislativo.

La crisis forense, las fosas clandestinas con cuerpos, la insistencia del gobierno en presumir reducción de delitos y la desaparición de personas, fueron las principales críticas que hicieron los diputados del PRI, del PAN, de Morena, de Hagamos y de Futuro.

La diputada del PRI, Hortensia Noroña Quezada, señaló en las conclusiones que el gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco “está rebasado”, es “inoperante e insensible”.

Quienes recibieron las críticas fueron principalmente el coordinador estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, el fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez Ruiz, y el secretario de Seguridad Pública, Juan Bosco Pacheco Medrano.

La comparecencia de los servidores públicos subió de tono, luego de que la legisladora Hortensia Noroña, le preguntó al coordinador del gabinete de Seguridad, si tenían algún dato sobre la existencia de centros de videovigilancia clandestinos, como los encontrados en forma reciente en Teocaltiche y Encarnación de Díaz. El funcionario le respondió a la legisladora que si tenía datos sobre el tema, presentara la denuncia respectiva, lo que fue tomado por la priista como un señalamiento fuera de lugar.

“Le estoy preguntando sobre cuestiones que le competen, en ningún momento estoy haciendo una denuncia y no me tiene por qué retar a que si tengo información. Si la tuviera la denunciaría y los que tienen que tener la información porque son los responsables de la inteligencia, son ellos, no yo”, expresó en tono molesto Noroña Quezada.

La legisladora de Morena, Claudia García, reforzó con cifras la crítica de que el trabajo que realiza la Fiscalía Estatal “está rebasada” para atender los casos de desapariciones, dada la carga de trabajo.

“La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas está rebasada. Miren, los colectivos nos comentan que cada Ministerio Público tiene más de 300 carpetas de investigación. ¿Cómo puede alguien hacerse cargo de 300 carpetas?. Y también comentan de que, hay denuncias y señalamientos donde se menciona la participación de elementos de la Fiscalía y que hay carpetas que lo señalan y yo les pregunto: ¿se ha hecho alguna investigación al respecto?”, dijo.

El legislador de Hagamos, Enrique Velázquez, sostuvo que el problema del gobierno de Jalisco y del informe anual es que dan como logros la reducción de personas desaparecidas, cuando no debería haber ni una sola persona privada de su libertad en Jalisco.

“En el caso de los homicidios dolosos, el caso de desaparecidos, la meta no puede ser reducir los casos del año pasado. Y así nos trae la tendencia desde hace dos décadas, a tratar de reducir, cuando está incrementando. Y siempre aquí nos podrán decir que están haciendo las cosas bien. Nosotros -por lo menos yo en lo personal- en las legislaturas que he participado, jamás ha sido mi intención exhibir a ningún funcionario, porque se perfectamente la responsabilidad que tienen cada uno de ustedes y lo difícil que debe ser estar en ese espacio, porque literalmente se están jugando la vida”, señaló Velázquez.

El coordinador de Seguridad, Ricardo Sánchez, respondió que la inseguridad y los delitos se tienen que medir, para poder tomar acciones, con lo que respondió que no se trata de minimizar la realidad. Agregó que el C5 de videovigilancia opera al 100% con el total de cámaras en servicio y remarcó lo que ha dicho el gobernador Enrique Alfaro, de que en Jalisco hay menos homicidios dolosos.

“En lo que va de la Actual Administración estatal, se han vinculado a proceso a más de 1,200 presuntos homicidas, lo cual quiere decir más de 1,200 personas que enfrentan un proceso penal por cuyo delito amerita una prisión preventiva. En lo que va del año se han cumplimentado 355 mandamientos judiciales, se ha vinculado a 211 personas y se han obtenido 295 sentencias condenatorias”, expuso el coordinador de Seguridad.

El funcionario estatal les pidió a los diputados que aprueben un mayor presupuesto para el área de seguridad en 2024. “Esa sería una forma de apoyar”, aseveró.

La comparecencia del Gabinete de Seguridad se prolongó por poco más de cuatro horas.