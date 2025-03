Agradece Pablo Lemus confianza de la militancia naranja en Zapopan

Para agradecer a la militancia y simpatizantes emecistas de Zapopan por darle la oportunidad de iniciar su trabajo en el servicio público, Pablo Lemus Navarro, Precandidato a la Gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC), regresó a este municipio al arranque de precampaña de Juan José Frangie, Precandidato naranja a la Alcaldía de Zapopan.



En el evento, que se realizó en la plaza principal de Atemajac del Valle, a donde también acudió Samuel García Sepúlveda, Precandidato emecista a la Presidencia de México, Lemus Navarro manifestó su emoción al estar nuevamente en este espacio, y entre la gente que ha creído en el proyecto que encabeza desde hace más de nueve años, así como destacó la importancia de dos valores fundamentales para todo ser humano.

“El primero (valor es) nunca olvidar tu origen, de dónde vienes. ¿Quién fue la persona, la ciudadanía que te abrazó y que te ayudó durante toda la vida? Y el segundo valor, la gratitud. Dar las gracias a toda la gente que nos formó. Hoy regreso a mi origen, regreso a la tierra que me vio nacer, a la tierra que nos cobijó, a la que nos permitió por primera vez estar en el servicio público”, refirió el precandidato.



Dirigiéndose a Juan José Frangie, Pablo Lemus resaltó la responsabilidad de gobernar un municipio como Zapopan y expresó su confianza en Frangie para dar continuidad a este proyecto político, que ha sido llevado a cabo de manera extraordinaria.



"Juan, siempre creí que eras el indicado para este rol, y has desempeñado tu labor de manera excepcional. Te pido a ti y a Samuel García, mi compadre, que sigamos contando con la confianza de Zapopan", afirmó Lemus.



El precandidato naranja señaló que viene a pedir a Zapopan otra vez su confianza, pero esta vez para Frangie y para Samuel García.



“No podemos pedir el voto, pero sí podemos pedir su confianza. Ustedes me dieron su confianza hace prácticamente nueve años, yo regreso a refrendar y a pedir su confianza, no solamente para mí y para Frangie, se las pido también para mi compadre Samuel García, él sabe cumplir su palabra y hacer buenos gobiernos”, resaltó el Precandidato a Gobernador de Jalisco.



Por su parte Samuel García Sepúlveda destacó la determinación de llevar adelante este proyecto sin alianzas y sin compromisos, los cuales calificó como impresentables.



Con un llamado a enseñar a la vieja política que es tiempo del cambio, expresó ante la militancia la necesidad de que Jalisco y México se pinten de un color naranja, libre de ataduras y compromisos que no beneficien a la ciudadanía.

Haciendo referencia a experiencias previas en Zapopan y su encuentro con el actual Precandidato a Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, resaltó la calidad humana percibida desde entonces.



“Vamos a enseñarles, a la vieja política, se tiene que ir; aquí en Jalisco lo lograron hace casi seis años”, mencionó el Precandidato a Presidente de la República.



Agregó que la tentación de gobernar Jalisco es tan grande, que desde Palacio Nacional buscan arrebatar la Perla de Occidente, y destacó la fortaleza que hay en estados como Jalisco y Nuevo León, que lideran a nivel nacional en diversos índices económicos.



Juan José Frangie, Precandidato emecista a Zapopan, dedicó sus primeras palabras de precampaña a la memoria de su madre, y con un compromiso renovado, resaltó su vida dedicada a Zapopan, y su determinación de seguir dando todo por el bienestar de la ciudad.



“Zapopan es el lugar que me ha dado todo y por esto estoy dando todo por Zapopan. Gobernar Zapopan ha sido el honor más grande de mi vida, pero también ha sido la responsabilidad más grande que he pedido”, mencionó Frangie.



Frangie Saade también elogió la labor de Pablo Lemus en la construcción de la Ciudad de los Niños y las Niñas, y resaltó la importancia de trabajar en conjunto para el beneficio de Zapopan.



“Hicimos un gran equipo y trabajamos como Ciudades Hermanas. Ahora Pablo, me da muchísimo gusto que nos volvamos a encontrar. Yo tengo claro que Pablo puede ser el mejor Gobernador de Jalisco”, aludió el precandidato emecista.

En un gesto inesperado, Samuel García expresó su agradecimiento por el respaldo y la confianza depositada en él, asegurando que en Zapopan y en México alcanzarán el éxito juntos en las próximas elecciones.



Esta actividad de arranque se suma al recorrido que hace Pablo Lemus Navarro por el territorio de Jalisco, que a la fecha llegó a alrededor de 40 municipios visitados en su precampaña.