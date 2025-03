Lemus y Colosio coinciden en la importancia de la innovación para generar empleos

Con la finalidad de ofrecer un espacio de reflexión y diálogo sobre cómo las ciudades pueden aprovechar la globalización y el nearshoring para impulsar su desarrollo económico, promover la innovación y fortalecer su posición en el contexto internacional, Pablo Lemus Navarro, Alcalde con Licencia de Guadalajara, participó en el panel “Globalización y Nearshoring: la emergencia de las ciudades”.



Este evento se realizó en el marco de la 37 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL), con la presencia de Luis Donaldo Colosio, Alcalde de Monterrey —quien se sumó de manera virtual—; Ada Colau, Ex Alcaldesa de Barcelona y activista por los derechos de las personas desplazadas; Sergio Fajardo, Ex Alcalde de Medellín y Ex candidato presidencial en Colombia; así como Clara Brugada, Ex Alcaldesa de Iztapalapa y Precandidata de Morena al Gobierno de la Ciudad de México.



Durante su exposición, Pablo Lemus destacó la importancia de compartir una visión de ciudad, y recordó el inicio de su gestión como Alcalde de Zapopan hace aproximadamente nueve años, cuando se propuso explorar modelos locales e internacionales para el desarrollo del municipio.



Resaltó la necesidad de construir una ciudad atractiva y justa, anclada en la educación, cultura, deporte, fomento al empleo y atención a la salud, todos rubros fundamentales.



“Nuestra visión no era local, nuestra expectación era verdaderamente global, en ese ámbito de competencia y por eso quisimos hacer una ciudad mucho más atractiva y más justa para que llegaran esas inversiones”, dijo Pablo Lemus.



Como ejemplo, refirió la importancia de aprender de experiencias exitosas en otras partes del mundo, como el modelo de las Colmenas, basado en los Parques Biblioteca de Medellín, los cuales visitó junto con Sergio Fajardo.



En el panel, Lemus Navarro subrayó la ventaja de México en el proceso de nearshoring, señalando que el país tiene una ventana de 15 años para aprovechar esta tendencia.



“Lo que nos interesa mucho sí (es) atraer esas inversiones, darles la bienvenida, pero también crear una red de proveeduría de empresas locales que ellas puedan cambiar ese modelo (…) Que nuestros jóvenes aprendan a través de esas empresas de tecnología, pero que después obtengan el financiamiento y las oportunidades para crear sus propias empresas y eso sí, es el valor agregado”, mencionó Pablo Lemus.



El Alcalde con licencia añadió que las ciudades y regiones con una visión de futuro pueden acelerar su crecimiento y desarrollo, lo que podría marcar el comienzo de una era sin precedentes para México, proyectando un alza del 3.7 por ciento anual, según Forbes.



Lemus Navarro enfatizó la importancia de aprovechar las oportunidades que ofrece el nearshoring para impulsar el crecimiento de México, haciendo hincapié en la innovación, el desarrollo de habilidades y la competitividad de las ciudades y regiones estratégicas.



El enfoque estratégico, según Pablo Lemus, debe cambiar hacia la innovación y el desarrollo de habilidades técnicas avanzadas.



En este contexto, Lemus Navarro compartió las experiencias exitosas de Zapopan y Guadalajara, donde fue Alcalde durante los últimos 9 años. Se implementaron programas como Reto Kids, Emprende Jugando, Creakids y Robótica en tu Escuela, enfocados en el desarrollo de habilidades y el fomento del espíritu emprendedor entre niños y niñas.



También resaltó la competitividad en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), que se destaca como un centro para emprendedores, con más de 50 parques industriales y tecnológicos, y más de 30 universidades establecidas.



Empresas líderes como Amazon, Bimbo, HP, IBM, Ikea, Mercadolibre, Jabil, Flex y Oracle están instaladas en Jalisco.



Jalisco, según comentó Lemus Navarro, lidera los sectores agroalimentario, tecnológico y turístico, contribuyendo con el 7.3 por ciento del PIB nacional, siendo el cuarto estado que más aporta al PIB.



Además, en 2022 atrajo 2 mil 800 millones de dólares en inversión extranjera y se ubicó en el primer lugar nacional en generación de empleos, concentrando el 59 por ciento de las fuentes de empleo en Guadalajara y Zapopan.



A su vez Luis Donaldo Colosio, señaló que en la búsqueda constante por mejorar la calidad de vida de sus habitantes, Monterrey toma inspiración en modelos exitosos, y entre ellos destaca la visión de la Ciudad de las Niñas y los Niños, aplicada por Pablo Lemus en Zapopan.



La visión de replicar el modelo de la Ciudad de los Niños responde a la creencia fundamental de que el desarrollo sostenible de una ciudad comienza por invertir en sus generaciones más jóvenes.



“A nivel municipal nos hemos preocupado mucho por el desarrollo educativo, la preparación de nuestra gente, importante el volvernos a esta parte de apostarle a tener personas capacitadas en disciplinas y habilidades que estén realmente orientadas a los procesos de innovación y de nuevas tecnologías”, señaló Colosio Riojas.



El Alcalde de Monterrey sostuvo que el compromiso con la innovación se extiende a la promoción de habilidades y capacidades en las nuevas generaciones, esto a través de programas educativos, espacios de aprendizaje interactivos y oportunidades para explorar campos como la ciencia y la tecnología.



En su intervención Ada Colau abordó la importancia de las ciudades como espacios donde se puede reconstruir y fortalecer la idea de democracia, así como la necesidad de establecer vínculos de solidaridad en las comunidades.



Subrayó que las ciudades deben ser lugares donde la gente no se sienta sola frente a los desafíos globales, sino donde se pueda trabajar colectivamente para mejorar la calidad de vida.



“Si yo les digo que van a una ciudad cualquiera, y cuando van a una de sus calles lo que ustedes ven es la imagen final, es a niños y niñas jugando libremente, ¿qué nos está diciendo? (…) Que en esa la ciudad, para la vida, es una ciudad segura”, refirió la ex Alcaldesa.



Finalmente, Clara Brugada presentó su propuesta de rescate de espacios públicos, con el programa llamado ‘Utopías’, inspirado en la creencia de que otro mundo es posible.



Dijo que su enfoque va más allá de lo deportivo, cultural o comunitario, buscando una transformación integral del espacio público para promover la inclusión y armonía social.



Sostuvo que han construido alrededor de 12 utopías, siendo la más grande de 150 mil metros cuadrados, abordando la vida de manera integral.



“(Con las Utopías) lo que nos propusimos fue combatir las desigualdades que existen en la zona oriente de la Ciudad de México”, resaltó Brugada.



El panel “Globalización y Nearshoring: la emergencia de las ciudades” buscó proporcionar insights valiosos sobre cómo las ciudades pueden posicionarse estratégicamente en el actual escenario global, considerando factores como la competencia internacional, la inversión extranjera y las oportunidades derivadas de la globalización y de esta alternativa.