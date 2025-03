Colocan bandera morada en Cihuatlán tras ataque de tiburón

Un tiburón atacó a una mujer en las costas de Cihuatlán durante el fin de semana mientras nadaba con su hijo en la zona que corresponde a un parque acuático, lamentablemente, murió por la herida provocada. 60 años pasaron desde el último registro en Jalisco de un hecho similar; informa Protección del Estado que este encuentro fue fortuito y que se coloca la bandera morada en las playas que advierten la presencia de fauna marina peligrosa.



Aunque se dijo que pudo ser un cocodrilo el causante, afirma el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro que se trató de un tiburón, información corroborada en la reunión que se dio de manera extraordinaria en el Palacio Municipal de Cihuatlán, en la que participaron autoridades federales, estatales, municipales, hoteleros, cooperativas y asociaciones pesqueras, además de investigadores de la Universidad de Guadalajara y del Instituto Nacional de Pesca.



En esta reunión se explicaron las causas del ataque, señalan los expertos que se debió a una serie de factores biológicos y ambientales, como el descenso de la temperatura del mar, la nubosidad, el mar calmo, la presencia de cardúmenes de peces como presa potencial, además, de tortugas marinas ya que es la temporada reproductiva y desove.



“Nuestra solidaridad con la víctima, corroboramos con los especialistas del tema que es un fenómeno que nunca había sucedido. Estamos afinando algunos protocolos de seguridad, confiamos en que esto no va a afectar la afluencia de turistas, vamos a estar atentos y vamos a coordinar con los especialistas en las próximas horas las medidas que se pudieran tomar para minimizar riesgos. Por lo pronto, están las señalizaciones en las playas de la posible presencia de algún tipo de fauna que genere riesgo, vamos a estar al pendiente”, informa el gobernador Enrique Alfaro.



En redes sociales se manejó la versión sin corroborar de que los juegos inflables colocados en el mar propiedad del parque acuático son los responsables de llamar la atención de tiburones, sin embargo, no está confirmado que así sea o que sean estos la causa de la presencia de los escualos.



“Si hay una recomendación de los especialistas de que eso se tiene que suspender (los inflables) lo haremos, es decir, se van a tomar las medidas necesarias, pero nadie somos especialistas, bueno, yo no soy especialista en estos temas; voy a escuchar la opinión de quienes saben y tendremos una ruta de trabajo en las próximas horas para garantizar la tranquilidad de quienes van a visitar en esta temporada alta”, añade el gobernador.



La mujer que falleció por el ataque es María Fernanda Martínez Jiménez. Ella se encontraba montada en un inflable cuando observó al tiburón que se acercaba a su hijo, se lanzó para auxiliar al menor, logró subirlo a un inflable, pero no pudo escapar de sus mandíbulas, fue sumergida y en el proceso cercenada una pierna. Era originaria de Guadalajara, de 26 años de edad, estudió Biología Marina en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara.



Bandera morada



En la reunión sostenida en el Palacio Municipal de Cihuatlán, los asistentes acordaron colocar la bandera morada para gran parte de las playas de este municipio costero, esta indica que hay presencia de fauna marina que representa un peligro para la población, e implica la prohibición de ingreso al mar y realización de cualquier actividad acuática en la zona.



Como medidas complementarias, se determinó instalar torres de vigilancia en las playas, se harán recorridos marítimos en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, Capitanía de Puerto y de Protección Civil municipal.



En caso de ser necesario, también se contará con el apoyo de cooperativas de pescadores y grupos dedicados a la realización de actividades acuáticas para tratar de localizar al escualo. La restricción de ingreso a las playas abarca desde la zona de Melaque, hasta Barra de Navidad y en primera instancia se mantendrá hasta el próximo viernes 8 de diciembre.