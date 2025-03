Pese a tener autonomía, el Poder Judicial está dispuesto a acudir al Congreso a dar explicaciones sobre su gasto

El titular del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, afirmó que está dispuesto a acudir al Congreso del Estado, ante la Comisión de Hacienda, a explicarle a los diputados los proyectos que tiene el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura, una vez que para 2024 ya contarán con un presupuesto constitucional por primera vez en la historia de Jalisco.

El Poder Judicial pasará de ejercer 2 mil 200 millones de pesos este año a 3 mil 342 millones de pesos, para 2024, gracias a que, por ley de ahora en adelante, tendrán 2% del Presupuesto anual del gobierno de Jalisco.

“Quiero recordar algo eh. El Poder Judicial es autónomo e independiente, como lo es el Congreso y como lo es el Ejecutivo, yo legalmente, no tengo que rendir cuentes mas que ante la Auditoría y la Contraloría. No obstante ello, yo con todo gusto vengo, me siento y les explico cuáles son los proyectos en los que se va a gastar el presupuesto constitucional, pero si ustedes entran a la página del Supremo Tribunal de Justicia, cada trimestre estoy actualizando toda la información de cada peso en que se gasta, ahí esta publicado. No obstante, sí tenemos tres proyectos importantes que con mucho gusto se les explico, los costos, los proyectos que tenemos de cuánto va a costar cada uno de ellos”, dijo.

Los tres principales proyectos para 2024 son:

Construir juzgados dignos en las 42 regiones de Jalisco

Hacer un almacén de más de 5 mil metros cuadrados para el archivo

Edificar una Ciudad Judicial en Puerto Vallarta.

La diputada de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, integrante de la Comisión de Hacienda, explicó que ya se aprobó que se invite a comparecer al titular del Poder Judicial, así como al rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), al director de los Hospitales Civiles y a las titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI).

“Es correcto. Nosotros planteamos que no solamente deben venir los funcionarios del gobierno estatal, sino interlocutores importantes, como el rector de la Universidad, el director de los Hospitales Civiles, el presidente del Poder Judicial, que ya tiene presupuesto constitucional y por supuesto, abrirle la puerta a las organizaciones de la sociedad civil que deseen expresar sus puntos de vista”, apuntó.

El Congreso del Estado tiene como plazo máximo el 15 de diciembre para aprobar el Presupuesto de Egresos 2024 del Gobierno de Jalisco.