Renovación de sistema de distribución de agua compete a Siapa y municipios: Alfaro

El Gobierno de Jalisco cumplió con garantizar agua para la ciudad por 50 años y el tema de invertir para renovar la red de distribución en el Área Metropolitana de Guadalajara le corresponde al Siapa y los municipios que lo integran, externa el gobernador Enrique Alfaro Ramírez ante el planteamiento que hacen diputados para reasignar recursos estatales para este fin.



“Eso es un tema municipal que tiene que trabajarse junto con el Siapa, hay zonas que tienen una red muy vieja, la tarea que me toca a mí como gobernador es que la ciudad tenga agua para los próximos 50 años y esa es misión cumplida, ahora tiene que iniciar en la ciudad un programa de sustitución de redes con los municipios, porque hay zonas en las que las redes están muy viejas y eso genera problemas de turbiedad”, explica el gobernador.



Los diputados de Hagamos Mara Robles y Enrique Velázquez, presentaron una propuesta para reasignar en el Presupuesto de Egresos 2024 del Gobierno de Jalisco recursos para llevar a cabo esta renovación, proponen etiquetar dos mil 400 millones de pesos en 2024, 2025 y 2026.



Federación no aporta para Mi Macro Periférico



Por otra parte, el gobernador Enrique Alfaro recalca que la Federación no ha invertido “ni un peso” para completar el proyecto Mi Macro Periférico con estaciones en Tonalá; adelanta que se hará una inversión del Estado a pesar de que el alcalde de este municipio, Sergio Chávez, se había comprometido a gestionar recursos con la federación para que los asignara.



“Estamos revisando el presupuesto por los recortes que tuvimos de la Federación, fíjense qué curioso, Tonalá, el gobierno federal se comprometió que iba a hacer esas estaciones con el Fondo Metropolitano y no nos puso ni un peso, lo que vamos a hacer en Tonalá de Mi Macro Periférico es 100 por ciento recurso estatal, ni un peso de la federación para no variar, estamos revisando los alcances para el próximo año, eso depende también de la gestión que estamos haciendo, ya no de recursos nuevos, sino de mil 800 millones de pesos que nos recortaron este año, de eso dependen los alcances, estamos revisando el proyecto”, destaca Alfaro.