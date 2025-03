Reconoce Pablo Lemus potencial agrícola de Jalisco

Con un reconocimiento a la tradición y potencial agrícola de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, Precandidato a la Gubernatura del Estado por Movimiento Ciudadano, llamó a la militancia y simpatizantes emecistas de Etzatlán y Ahualulco de Mercado a compartir sus propuestas para incrementar la capacidad del campo jalisciense.



Lemus Navarro señaló que la entidad produce el 20 por ciento de los alimentos que se consumen en México, así como contribuyó, en 2022, con la mayor aportación a la actividad primaria nacional —agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza—, según cifras del INEGI.



No obstante, precisó el precandidato, que el liderazgo de la entidad podría mermarse tras la decisión del Gobierno Federal de cancelar los apoyos y financiamientos al sector agroindustrial.



Además, Pablo Lemus afirmó que con los buenos gobiernos naranjas, la contribución de Jalisco al PIB Nacional creció, en comparación al decremento registrado en la Ciudad de México, que pasó de un 15.3 por ciento a un 14.6 por ciento en el último año.



“La Ciudad de México está estancada económicamente, ¿y quién gobierna? El estado de México tiene aproximadamente el 12% por ciento del PIB nacional, tenía el 15 por ciento, y con este nuevo gobierno de Morena se va a ir a tercer o cuarto lugar nacional. ¿Quiénes son los dos estados que más crecen en la contribución del PIB nacional?, (y) son datos del Inegi, no son datos míos, Jalisco y Nuevo León”, añadió Pablo Lemus Navarro.



En este primer encuentro, que tuvo lugar en un contexto enriquecido por la historia y la diversidad cultural de Etzatlán, el precandidato expresó su alegría al regresar a la tierra de su esposa, Maye Villa Ramos, y recordó momentos especiales en la plaza, incluyendo una imagen en el quiosco donde se encontraban su suegra, doña María Elena Ramos Arias, y su hija mayor, Regina.



El precandidato emecista reconoció la importancia de la familia Ramos en su vida, mencionando al abuelo de su esposa, don Arturo Ramos Romero, quien fue Alcalde del municipio.



Lemus Navarro compartió la emoción de regresar a Etzatlán en un papel completamente diferente, como precandidato emecista a la Gubernatura de Jalisco.



“La verdad, pues para mí hoy me llena de emoción regresar a Etzatlán en un papel completamente diferente. ¿Cuándo íbamos a imaginar que en aquellos tiempos regresaríamos 30 años después en calidad de precandidatos a la gubernatura de Jalisco?”, mencionó conmovido Lemus Navarro.



Además, el Precandidato resaltó la tradición del Cielo Tejido, una hermosa manifestación artística que ha alcanzado reconocimiento mundial.



A su vez, compartió la experiencia de exhibir estos tejidos en la Expo Mundial en Dubái, como resultado del impulso de líderes como Ron y Mario Camarena, exaltando la calidad artística y cultural de Etzatlán.



En Ahualulco de Mercado, Pablo Lemus escuchó las propuestas e inquietudes de la militancia emecista, sobre sectores como el agroindustrial, educativo y generación de empleo.



A su vez, les reconoció su trabajo para lograr afianzar a Movimiento Ciudadano en este municipio.



Ahualulco de Mercado es parte de la Ruta del Tequila. Entre sus sitios de interés están el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y el Convento Franciscano.