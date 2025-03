Refrenda Pablo Lemus compromiso de unidad en tierra de grandes artistas

Como muestra de la unidad colectiva en el proyecto de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, Precandidato naranja a la Gubernatura de Jalisco, agradeció la generosidad política de sus compañeras y compañeros, en especial a Alberto Esquer, Precandidato al Senado de la República por Jalisco, por cerrar filas y formar una defensa sólida por los buenos gobiernos.



“Esto no se trata solamente de un proyecto de un gobernador, se trata de un proyecto en equipo”, refirió Lemus Navarro.



Desde Zapotlán El Grande, Pablo Lemus, ataviado con el traje típico de la danza del Sonajero, expresó que era un honor para él estar en la tierra de grandes artistas, músicos, escritores, poetas y personas trabajadoras a las que respeta y admira.



Este día en la gira, le pidió a su hijo Juan Pablo a que lo acompañara para aprender de la cultura de esta región sur del estado.



“Regresar a Zapotlán El Grande es venir a fijar un compromiso, y al hacerlo, le pedí (…) a mi hijo me acompañara el día de hoy, para que aprendiera de la gente (…) Tienes que venir a Zapotlán (El Grande) a aprender de su gente, de toda la gente de estos municipios que están aquí en la zona sur de Jalisco”, dijo el precandidato emecista.



Lemus Navarro cerró su discurso al comprometerse con Ciudad Guzmán, con Zapotlán El Grande, porque desde pequeño aprendió a cumplir su palabra.



Aunque la ley aún no le permite hacer propuestas de campaña, Pablo Lemus señaló que sí puede pedir la confianza de la gente.



Por su parte, Alberto Esquer Gutiérrez enfatizó la importancia de un líder que aporte el esfuerzo y el cariño en la construcción de un entorno propicio para la infancia.



En un llamado a la unidad, Alberto Esquer resaltó que Movimiento Ciudadano es más grande que los intereses personales y subrayó el sello de gobernanza del partido naranja.



“En Movimiento Ciudadano nos interesa nuestro estado, nuestros municipios, nuestras delegaciones y cuando empezamos a ver el crecimiento de Pablo (Lemus) en Guadalajara y en Zapopan, logramos un gran acuerdo. Pablo (Lemus) me dijo ‘Beto, vamos a recorrer Jalisco: sumo toda la Zona Metropolitana y contigo nos vas a ayudar al interior del estado’, y decidimos hacer un acuerdo por las y los jaliscienses”, resaltó el Precandidato al Senado.



Finalmente, Higinio del Toro, Precandidato a la Alcaldía por Zapotlán El Grande, comenzó expresando su alegría por volver a reunirse con caras conocidas, y agradeció al equipo que lo ha acompañado a lo largo de muchos años en la búsqueda de un objetivo común: cambiar la imagen del municipio y recuperar su grandeza.



En un tono comprometido, del Toro anunció su respaldo a Pablo Lemus, destacó su habilidad política y recordó el compromiso de equipo para trabajar en conjunto y lograr la victoria en las próximas elecciones.



A este evento acudieron Juan Figueroa, Precandidato naranja a Diputado Federal, y Luz Elvira Durán, Precandidata emecista a Diputada Local.