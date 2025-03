Colectivos de mujeres locales presentan plataforma de apoyo a Claudia Sheinbaum

Se presentó en Guadalajara, la plataforma “Estamos Listas Con Claudia”, organizada por "Estamos Listas México", Capítulo Jalisco", organización no gubernamental que aglutina colectivos de mujeres de los distintos sectores, con el objetivo de brindarle apoyo a Claudia Sheinbaum, la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

En su intervención, Susana Ochoa, secretaria ejecutiva de “Estamos Listas” a escala nacional dijo que “mientras en otros países la derecha toma fuerza poniendo en riesgo la vida misma y en particular los derechos de las mujeres, en nuestro país se ha emprendido una transformación que tenemos que profundizar. Hoy estamos aquí para lanzar "Estamos Listas" no como una plataforma electoral, queremos construir una apuesta política de largo aliento. No es cosa menor decir que Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México”.

María José Zazueta, una de las coordinadoras de "Estamos Listas en Jalisco", señaló que los objetivos son generar espacios de discusión y politización sobre el proyecto político de Claudia Sheinbaum y realizar actividades de construcción de agenda para la candidata presidencial.

Por su parte, Sofía Lameiro, también coordinadora de “Estamos Listas en Jalisco”, subrayó que Claudia Sheinbaum es una mujer de trayectoria y luchas desde la izquierda que es fundamental acompañar para que llegue a la presidencia de México. “Mientras el movimiento feminista nos enseñaba a exigir nuestros derechos sin permiso, el obradorismo nos enseñaba a hablarle a la gente y a traducir la realidad política que tenemos”.

Abigail Robledo, líder estudiantil, remarcó que tener a la primera mujer presidenta puede abrir las puertas a las mujeres jóvenes para exigir sus derechos y vivir mejor.

Valeria Ávila, también del Capítulo de Jalisco de “Estamos listas”, resaltó que “cuando una injusticia te atraviesa te aseguras que nadie más la viva y Claudia es una mujer que desde su trayectoria ha visto por las causas sociales y las injusticias que precisamente como mujer le ha tocado vivir. Cambiar la realidad pasa por que las propuestas surjan de las propias mujeres”.

Susana Ochoa invito a las mujeres jóvenes de Jalisco a sumarse a las distintas actividades que lleva a cabo “Estamos Listas”; a registrarse en la plataforma https://estamoslistasmexico.com/, y anunció que harán activismo a nivel nacional y llevarán a cabo formación política feminista, como parte de las acciones que conforman la agenda de la organización.

A la rueda de prensa acudieron Regina Godínez militante de Morena; Melissa Cornejo, consejera de Morena; Daniela Chávez, y Mariana Casillas, de Futuro, y Cristina Carrasco, de Hagamos.