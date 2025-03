Precandidatos de MC a diputados presentaron juicios ante el Tribunal Electoral Federal

Un grupo de ocho precandidatos a diputados locales de MC denunciaron que la dirigencia de MC y el coordinador de campaña de Pablo Lemus, Salvador Zamora, los excluyen de las reuniones internas de ese partido.

Los precandidatos pertenecen a la corriente interna Auténticos Emecistas, quienes exigen "piso parejo". El bloqueo consiste en que la plataforma para registrar 1% de las firmas de militantes no funciona, dijo Israel González, precandidato a diputado en el distrito 11 y no.los convocan a las reuniones con otros aspirantes.

"Nos prendió las alarmas porque ya no nos consideraron y nadie de los que fue registrado por esta expresión política fue considerado o convocado a esa reunión y eso nos hizo lamentable. Si en la convocatoria dijeran abiertamente 'regístrese exclusivamente los que sean afines al gobernador', no nos hubiéramos registrado. Lo molesto es que se simule apertura ciudadana y vean el tamaño de la incongruencia", expresó.

La convocatoria para el registro de precandidatos a alcaldes y diputados fue pública. Incluso, para registrar a personas no militantes, pero todo fue una simulación, dijo Jaime Cobian, activista de la comunidad LGBT+, quien se registro como ciudadano sin partido en el distrito 4 de Zapopan.

"Me sorprende que una vez que estamos registrados, que se nos incluyó en el prorrateo de los gastos de MC en el estado, del Comité Estatal y del Comité Nacional, no haya una equidad para nosotros. En el caso mío no hay (equidad) porque vi las expresiones de Salvador Zamora que tuvo una reunión con precandidatos . No quiero pensar que el discurso del presidente de MC y de Veronica Delgadillo, vayan a quedar solo en el discurso de acciones afirmativas, por las que yo estoy compitiendo", dijo.

La maestra Liliana Aceves, aspirante a diputada del distrito 11, explicó que la plataforma para recabar las firmas que exige la convocatoria, no funciona.

"He tenido muchos problemas con mi plataforma. He tratado de registrar más de 500 firmas que nos piden como precandidata. Es un formulario, pero a la hora de enviar, se traba. No se puede entrar", se quejó.

Algunos afectados ya interpusieron tres juicios para la protección de los derechos políticos-electorales, ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.