Reconoce Sheinbaum ante productores del campo pendientes para garantizar la soberanía alimentaria

Reunida con productores del campo en su gira por Jalisco, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única a la Presidencia de la República por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", reconoce pendientes que existen para garantizar la soberanía alimentaria y proteger a quienes viven en este sector.



El municipio de Atotonilco, Jalisco, fue la sede del encuentro con productoras y productores de diversos Estados de la República que acudieron para dialogar con Sheinbaum Pardo, en conjunto, resumieron la necesidad de generar proyectos de infraestructura para el campo, tecnificar el riego, así como crear canales de comercialización y programas de financiamiento.



“Nos podemos organizar para que sigamos apoyando al campo y al desarrollo rural de nuestro país (…) Tenemos que garantizar la soberanía alimentaria de México, hay una integración por el Tratado con Estados Unidos, es cierto, pero eso no quiere decir que no vamos a proteger a nuestros productores agrícolas”, expone Claudia Sheinbaum.



Afirma la precandidata única de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo que la unidad será la base para sacar adelante el campo mexicano, mismo para el que se han sentado bases desde el actual Gobierno de México con la Cuarta Transformación y el Presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar el bienestar de las mexicanas y los mexicanos que trabajan en este sector de la economía.



“Cambió la política para el campo, de una política en la que no se distinguía al gran productor, del pequeño productor y se apoyaba más a los grandes productores que a los pequeños; a una política en donde se decidió regresar a apoyar al pequeño productor; de una política en la que todo el fertilizante era importando a iniciar una política de producción de fertilizante en nuestro país’’, expone Claudia Sheinbaum a los productores de Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Chihuahua.



En el encuentro estuvo presente la precandidata a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, quien afirma que la presencia de Sheinbaum Pardo con los productores es garantía de que el campo va a estar bien; le acompañaron, además, Ramón Martínez Alejandre productor de frutas, cítricos y hortalizas de Jalisco; Salvador Espinoza, productor de leche y presidente de la Asociación Ganadera Local de Lagos de Moreno, Jalisco; Ignacio Leonel García, presidente estatal de Morena Agropecuaria de Sinaloa; y Magdalena Aguilar, presidenta estatal de Mujeres de Mezcal y Maguey del Estado de Nayarit.



Durante el encuentro, un grupo de productores y ciudadanos irrumpieron para expresarle a Claudia Sheinbaum su malestar ante las políticas del actual Gobierno de México hacia el campo, le expresaron su repudio a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador.



Con el grito: “ni un voto a Morena”, reclamaron falta de apoyo de Segalmex y el millonario desfalco de esta dependencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, además, acusaron falta de apoyos e incentivos para los productores. En contraparte, los asistentes en la reunión comenzaron el grito “Presidenta, presidenta”, para acallar las voces de los quejosos.



Fue entonces que Claudia Sheinbaum pidió dejar expresar a los manifestantes, pues, dijo, de eso trata la democracia, escuchar a todos; no se presentaron mayores incidentes en esta protesta.



Lamenta crisis de personas desaparecidas, afirma son buscados



Previo al encuentro con productores y productoras del campo, Claudia Sheinbaum sostuvo otra reunión, pero con representantes de los medios de comunicación, esta se llevó a cabo en el Área Metropolitana de Guadalajara, en esta fue cuestionada por la actualización del número de personas desaparecidas que llevó a cabo el Gobierno de México, señala que no fueron borrados, sino depurado la lista.



En primera instancia, Claudia Sheinbaum expresa su solidaridad con las familias en las que se encuentra una persona desaparecida, recuerda el caso de la Ciudad de México, donde se tenía un registro de 25 mil, pero esta lista se redujo a mil, una vez que comenzaron la búsqueda de cada uno contrastando padrones y base de datos del Registro Civil.



“Se malinterpretó, sea de buena o mala fe, la idea de que se borraron registros de personas desaparecidas. No, se hizo un proceso de búsqueda. Por ejemplo, en la Ciudad de México se decía que había cerca de 25 mil personas desaparecidas ¿Qué fue lo que hicimos? Buscar a las personas. (…) El primer proceso de búsqueda: en base de datos, registro civil”, explica Sheinbaum.



“En ese cruce de base de datos, fuimos encontrando a muchísimas personas que decía que estaban desaparecidas, pero en realidad no se había reconocido después porque se presentaba la denuncia en la Fiscalía y después no regresaban a decir: regresó mi familiar, no reportaban a la Fiscalía que ya había sido encontrado. Fuimos encontrando a muchísimas personas. No es que se borraron los registros, es que los encontramos, que es muy distinto, de ahí se redujo. El caso de la Ciudad de México se redujo a menos de mil”, afirma.



Añade que esas mil personas desaparecidas son, también, una preocupación para el Estado encontrarles.