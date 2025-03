Denuncian intervención federal en elección de Jalisco

Movimiento Ciudadano de Jalisco denunció "la intervención directa de servidores públicos federales en el proceso electoral de Jalisco", tratando de influir en la equidad de la contienda.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en la entidad, José Manuel Romo Parra, presentó una denuncia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en contra de Merilyn Gómez Pozos, quien es funcionaria de la Secretaría de Gobernación. “Venimos a decirle al Gobierno Federal que ya basta de estar entrometiéndose en los procesos electorales en nuestro estado. Es claro que la candidata de Morena no tiene la simpatía que ellos esperan y Jalisco representa para ellos un bastión importante electoralmente hablando y el estar enviando a sus funcionarios federales es una clara muestra de tratar de venir a levantar un partido que en Jalisco no lo aceptan”, afirmó. Según consta en la página de transparencia del Gobierno de la República, Gómez Pozos es Jefa de la Unidad de Normatividad de Medios de la Segob, con sueldo bruto mensual de 165 mil 326 pesos. “Vaya austeridad con la que el Gobierno Federal tiene a sus funcionarios y con esto viola diferentes artículos constitucionales, uno de ellos es el 41 Constitucional y el 144 de nuestra Carta Magna, que señalan que los recursos públicos federales deben de ser utilizados en temas de beneficios de la sociedad y no en temas electorales y con esto queremos ponerle un alto al Gobierno Federal y mandar ese mensaje que en Jalisco no los queremos”, agregó Romo Parra.