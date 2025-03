Reclaman 512 trabajadores no recibir aguinaldo en 2023

El pasado mes de diciembre de 2023 no todos los trabajadores recibieron su aguinaldo, informa el Centro de Conciliación Laboral que hasta el día 27 de ese mes se tenían 512 denuncias por falta de pago de esta prestación.

Enrique Flores Domínguez, director del Centro de Conciliación Laboral, informa a todas las personas que no recibieron aguinaldo que cuentan con un año para poder reclamarlo, de no hacerlo, éste prescribe y la empresa no está obligada a entregarlo.

“El derecho para reclamar aguinaldos prescribe en un año, si no reclamaron aguinaldo de 2022 hasta antes del día 19 de diciembre de 2023, ya prescribió. Ahora, a todas las personas que no les entregaron aguinaldo el 21 de diciembre de 2023, les va a prescribir el 20 de diciembre de 2024”, explica Flores Domínguez.

Informa que en diciembre de 2023 se resolvieron dos mil 100 convenios laborales y 328 constancias de no conciliación, además, de que el personal del Centro de Conciliación Laboral no descansó durante la temporada decembrina.