PT exige comparecencia del fiscal por hallazgo en Teuchitlán

PT exige respuesta del fiscal ante el Congreso por hallazgo en Teuchitlán Leonardo Almaguer, coordinador parlamentario del PT, insiste en la comparecencia del fiscal y el Gabinete de Seguridad sobre las desapariciones en Jalisco. (Especial)

La bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Jalisco insiste que el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, tiene que comparecer ante los legisladores para rendir cuentas de la actuación de la dependencia, tras el hallazgo del rancho de Teuchitlán, donde se encontraron restos humanos.

El coordinador parlamentario del PT, Leonardo Almaguer Castañeda, no quita el dedo del renglón y va a pedir sí o sí que el fiscal del Estado acuda junto con los otros tres integrantes del Gabinete Estatal de Seguridad Pública. La comparecencia no tiene fecha definida, sin embargo, se va remarcar que sea esta misma semana. Están convocados el coordinador estratégico de Seguridad, la titular de la Secretarñia de Inteligencia y Búsqueda de Personas y el secretario de Seguridad Pública del estado.

“El fiscal tiene que comparecer. Yo considero que hay una cosa indispensable, el fiscal, debe de tener la capacidad de sí o sí venir al Congreso del Estado, aquí está representado popularmente nuestro pueblo. Tiene que venir a dar la cara para que expongan qué van a hacer. Nosotros creímos que era correcto esperar a que la Fiscalía General de la República (FGR) diera su informe y en función de eso aceptamos que cambiara la fecha, pero eso no significa que no vaya a venir a comparecer. Va a venir, y nosotros no nos vamos a mover de ahí”, expresó.

Almaguer Castañeda no dio una fecha exacta para la comparecencia, sin embargo, afirmó que debe de ser en lo inmediato, ya que el pueblo de Jalisco se encuentra en “terapia intensiva” y la participación del fiscal es de suma importancia en estos momentos. Además porque las y los diputados deben de trabajar de la mano para avanzar en la crisis de desapariciones.

“Necesitamos de manera inmediata, pronta y expedita como debe ser la justicia, se presente y de la cara e informe y diga qué va hacer porque el Congreso del Estado debe de estar cercano a lo que se va hacer en Jalisco para atender la problemática”, puntualizó.

En ese contexto, manifestó que el pueblo de Jalisco va a pedir rendición de cuentas al ex gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

“El pueblo de Jalisco va a llamar a Enrique Alfaro, más allá de la Fiscalía General de la República. Nosotros no podemos permitir que se transite al gobierno, se tomen decisiones equivocadas y las consecuencias todo el tiempo las pagamos nosotros”, finalizó.