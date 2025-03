Se instaló la Comisión Especial sobre Desaparecidos; los colectivos exigen resultados

Se instaló la Comisión Especial para Atender Asuntos en Materia de Personas Desaparecidas en el Congreso local.

Colectivos de búsqueda

La preside la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez y la integran otros ocho legisladores de MC, Morena, Futuro, Hagamos, PRI y el legislador sin partido, Alejandro Puerto.

La nueva instancia busca escuchar y dar acompañamiento a los colectivos de familias de desaparecidos, llamar a comparecer a funcionarios, revisar el presupuesto asignado a la búsqueda de personas y proponer reformas a leyes para facilitar apoyos en educación y salud a familias que son víctimas del delito desaparición.

Tonantzin Cárdenas dijo que la Comisión tendrá una gran responsabilidad en los siguientes tres años, para dar respuesta a las familias, dada la crisis humanitaria que se vive en Jalisco.

“Creemos que esta Comisión tiene esa gran labor que después de muchos años de indolencia y de una persistente manera de querer ocultar una crisis que lamentablemente hoy está totalmente desbordada. Hoy no tenemos otra cosa por hacer cualquier fuerza política, que no sea atender a las víctimas de desaparición forzada en el estado de Jalisco y esta Comisión siempre, siempre, siempre, estará en compañía y presencia de las familias”, expuso.

Al Congreso local acudieron varias madres, padres y hermanos de personas desaparecidas que pertenecen a colectivos. María de Jesús Aguilar Solís, madre buscadora, le dijo a quienes minimizan el problema y ponen en duda la existencia de un campamento de exterminio en Teuchitlán, que les cambia sus zapatos para que entiendan el dolor que ella siente.

“Es muy doloroso y decir que no existe y que no es real … les presto mis zapatos por 4 años y medio para que sepan todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha peleado, todo lo que se ha hecho para llegar hasta aquí, a que reconozcan que esa problemática real y que no solo no va a la baja, va al alza. ¿Qué es lo que queremos? que aparezcan nuestros hijos y que deje de existir esta situación”, expresó la señora Mary Chuy.

Pidió la palabra Héctor Aguilar Carbajal, quien desde hace un año y siete meses busca a su hijo Héctor Adrián Aguilar, quien es geógrafo y trabajaba en la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

“No es justo. Un muchacho bueno, noble, trabajador, honesto, trabajador de la Comisión Nacional Forestal, ilusionado y apasionado por todo lo que hace. No es justo que no sepamos nada de él a un año y siete meses. No perdí una bicicleta, no perdí una mascota, perdí un pedazo de mi corazón en ese hijo que se llevaron no sé a dónde”, relató.

Los legisladores escucharon varios testimonios y coincidieron en que se pondrán a trabajar para atender las peticiones que hagan los colectivos de búsqueda.

La diputada de Hagamos, Valeria Ávila, dijo que esta nueva Comisión debe insistir para que se llame a cuentas a los cuatro integrantes del Gabinete Estatal de Seguridad.

“Les propongo que presentemos como Comisión Especial, en términos muy respetuosos e institucionales, sin colores partidistas, un exhorto a nuestra Junta de Coordinación Política para que fije una fecha para la rendición de cuentas del Gabinete de Seguridad, para el caso del rancho Izaguirre”, expuso.

La idea es que la comparecencia del fiscal estatal y de los secretarios de Seguridad y de Búsqueda de personas, no vaya más allá del 4 de abril.