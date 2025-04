Denuncian trabajadores de base que han sido despedidos sin causa justificada en Tlaquepaque 

Sin explicación. Los empleados han sido discriminados, han sido señalados y humillados.

Un grupo de trabajadores despedidos del Ayuntamiento de Tlaquepaque acudió al Congreso para denunciar que han ocurrido alrededor de 200 ceses de empleados de base, tras la llegada de Morena a la alcaldía, sin que se les liquide conforme a la ley.

A los empleados los corren porque se les identifica con MC y en su lugar contratan a trabajadores que vienen del estado de México cercanos a Morena, dijo la diputada de MC, Celenia Contreras.

“Se están dando ceses inmediatos, verbales y sin que ni siquiera den una explicación alguna, solamente se les ha dicho que ya no pueden acceder más a su espacio laboral. Han sido discriminados, han sido señalados, humillados y bueno, están utilizando la nómina de una manera discrecional y todo con un enfoque político. He platicado con varios de ellos, se han acercado en las semanas recientes, calculamos que son cerca de 200 personas que han sido despedidos en forma injustificada”, dijo la legisladora.

Víctor Pacheco relató su caso. Él trabajó en Aseo Público desde hace más de 25 años y lo despidieron en los primeros días de gobierno de Laura Imelda Pérez Segura. Solo le dijeron que eran “órdenes de arriba”.

“Entonces, violando nuestros derechos y pese a que somos sindicalizados, nos despidieron. Eso fue en febrero y marzo de este año. En este momento ya no estoy trabajando. Tenía 25 años de antigüedad y no me explicaron nada, solo dicen que es por ‘orden de arriba’. Salimos alrededor de 40 o más, todos de base tan solo de ña Dirección de Aseo Público”, expuso.

Los empleados cesados denunciaron que el Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Tlaquepaque, afiliado a la CROC y que es dirigido por Arturo Morones, no los defiende y en lugar de ello “se ponen del lado” de la presidenta municipal Laura Imelda Pérez.