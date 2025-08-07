 “Somos semillas de paz” llega a 686 niñas y niños de Jalisco para fomentar la cultura de paz desde la infancia

. El programa es una iniciativa implementada por el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco.

Durante vacaciones de verano, un total de 686 niñas, niños y adolescentes de 17 municipios de Jalisco participaron en los talleres del programa “Somos semillas de paz”, una iniciativa que busca sembrar valores de convivencia, empatía y prevención desde las primeras etapas de la vida.

Este programa fue diseñado e implementado por el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, en colaboración con los Consejos Municipales de Prevención Social, como parte de la estrategia estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, impulsada por el Gobierno de Jalisco a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

El taller permite a niñas y niños reflexionar sobre su entorno y su papel en la construcción de comunidades más seguras, empáticas y solidarias, destacó Yasmín Palos Rodríguez, directora del Centro de Prevención Social del Estado.

Uno de los componentes más significativos del programa fue el ejercicio Mural Vivo: “Mi municipio a través de mis ojos”, donde las infancias plasmaron, mediante técnicas artísticas, cómo perciben su entorno, los espacios donde se sienten seguros y aquellos que consideran importantes para su comunidad.

“Este ejercicio no solo ha sido creativo, sino profundamente revelador, pues nos ha permitido conocer, desde su mirada, la realidad que viven y la importancia de tomar en cuenta sus voces”, añadió Palos Rodríguez.

Los talleres se llevaron a cabo en los municipios de Tizapán El Alto, La Barca, Yahualica de González Gallo, Teocaltiche, San Julián, Teuchitlán, Sayula, Ahualulco de Mercado, Tepatitlán de Morelos, Degollado, Ocotlán, Unión de Tula, Tamazula de Gordiano, Zapotlán El Grande, Bolaños, Jocotepec y Chapala.

Cada municipio recibió una identidad gráfica y una guía metodológica para facilitar la implementación de los talleres, fortaleciendo así el trabajo coordinado entre el estado y los gobiernos locales.

. Con este programa se fomenta la cultura de paz y la prevención desde la infancia y adolescencia.

Además, el Centro de Prevención Social del Estado mantiene acciones conjuntas con SIPINNA Jalisco y UNICEF México para reforzar la prevención del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, una problemática que requiere atención urgente y estrategias integrales.

Las actividades del programa concluirán el próximo 22 de agosto, con la expectativa de que los Consejos Municipales continúen replicando esta valiosa iniciativa en sus comunidades.