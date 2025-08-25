Diego García e Isabel Oropeza conquistan el 10K COMUDE Guadalajara y Bomberos 2025

Las calles de Guadalajara se llenaron este domingo de energía, color y espíritu deportivo con la celebración de la XXI edición del 10K Internacional COMUDE Guadalajara y Bomberos 2025, que reunió a cerca de 10 mil corredores en conmemoración del Día Nacional del Bombero.

10K COMUDE GUADALAJARA Y BOMBEROS 2025 (Cortesía)

Con salida y meta en la Glorieta Minerva, el evento fue encabezado por la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, quien dio el disparo de salida junto al director general de COMUDE, David Prado Arredondo, y posteriormente se unió a la competencia recorriendo los 10 kilómetros de la ruta.

Resultados de la categoría Elite

En la rama varonil, el triunfo fue para Diego García, quien cruzó la meta con un tiempo de 29:57, seguido muy de cerca por Gabriel Arroyo (30:00) y Roberto del Valle (30:10).

En la rama femenil, la ganadora fue Isabel Oropeza, con un registro de 35:30, mismo tiempo que su hermana Fanny Oropeza, quien por escasos milímetros se quedó con el segundo lugar. El tercer sitio correspondió a la keniana Leah Jebiwot Kigen, con 36:19.

Reconocimiento al deporte tapatío

Al finalizar la carrera, la alcaldesa Vero Delgadillo destacó la importancia de este tipo de eventos que fortalecen el tejido social y posicionan a Guadalajara como referente en el atletismo de calle.

“Esto es hacer comunidad, salir al espacio público, convivir con atletas y público, generar lazos de confianza y de armonía. Es muy gratificante ver que cerca de 10 mil personas participaron. Independientemente del lugar en que terminaron, son ganadores porque cumplieron una meta, que son 10 kilómetros, y no es nada sencillo”, expresó.

Asimismo, subrayó que el gobierno tapatío seguirá apostando por el deporte y reconoció el trabajo de COMUDE en la organización de grandes eventos como el Serial de Carreras, el Medio Maratón y el Maratón de Guadalajara.

Voces de los ganadores

El campeón varonil, Diego García, celebró su triunfo y aseguró que regresará en 2026 para defender su título.

“Muy contento de correr otra vez en Guadalajara, un evento de mucho nivel, con una ruta muy retadora. Había muy buenos corredores, pero logré separarme en los últimos kilómetros. Me voy satisfecho con mi tiempo y con la organización”, comentó.

Por su parte, la vencedora femenil, Isabel Oropeza, señaló que las condiciones del clima influyeron en el desempeño, pero su estrategia se cumplió tal como lo planeó junto a su hermana:

“Me sentí muy bien, aunque hubo algo de humedad. El plan era irme con mi hermana y a partir del kilómetro tres nos mantuvimos al frente hasta el cierre. Fue una experiencia muy especial”, afirmó.

10K COMUDE GUADALAJARA Y BOMBEROS 2025 (Cortesía)

Una fiesta atlética para la ciudad

Con gran ambiente y participación, el 10K COMUDE Guadalajara y Bomberos 2025 se consolidó como una de las pruebas más emblemáticas de la ciudad, no solo por su exigencia deportiva, sino también por su significado en reconocimiento a la labor de los bomberos en México.