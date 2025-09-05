Tlajomulco enciende adornos patrios y arranca festejos por el 215 aniversario de la Independencia

Con un ambiente de fiesta y orgullo nacional, Tlajomulco inició las celebraciones del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México con la ceremonia de encendido de los adornos patrios en la cabecera municipal.

La regidora María Concepción García Contreras subrayó la importancia de mantener vivo el legado histórico. “Con el encendido de nuestros adornos de Fiestas Patrias, no solo celebramos la lucha por la Independencia de México, sino también honramos los ideales de libertad, justicia y soberanía que dieron origen a nuestra nación”, afirmó.

Añadió que el espíritu insurgente debe inspirar a “seguir construyendo un país más libre, más justo y más solidario. ¡Y arriba Tlajo!”.

Por su parte, la regidora Linda Peña García resaltó el sentido de unidad que generan estas celebraciones. “No solamente iluminamos nuestras calles y nuestra plaza, también encendemos este espíritu de orgullo y de unidad que nos representa como tlajomulquenses”, expresó. Invitó a la ciudadanía a disfrutar de las fiestas y concluyó con el grito: “¡Que viva Tlajomulco, que viva Jalisco y que viva México!”.

En el marco del evento se presentaron las tres candidatas a Reina de las Fiestas Patrias Tlajomulco 2025: Naomi Teresita Delgado Ureña, Irlanda Trigo Rodríguez y Dulce María Olivares Lomelí.

El programa de actividades contempla la elección de la Reina, la ceremonia del Grito de Independencia en la cabecera municipal y en Chivabarrio, bailes populares, juegos tradicionales y el tradicional desfile cívico-militar del 16 de septiembre, entre otros eventos culturales.

Programa fiestas patrias